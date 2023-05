Paul Walker, la sua auto è in vendita: le immagini e il prezzo del bolide della sfortunata star di Fast & Furious

Nelle ultime ora ha fatto scalpore la vendita di un’auto protagonista di uno dei film di Fast & Furious, guidata dal compianto Paul Walker.

Mentre il mondo è pronto a celebrare al cinema il decimo capitolo della saga di Fast & Furious, ecco che arriva un’altra notizia per i fan di questa pellicola che ha fatto il giro del web. Infatti proprio nelle ultime ore è stata annunciata l’asta per uno dei gioielli apparsi in uno dei primi film. E la vendita è stata da record. Parliamo di una Nissan Skyline R34 GT-R, definita come una delle più grandi automobili giapponesi di tutti i tempi. Un esemplare davvero unico, portato al successo proprio al cinema da questa saga e in particolare dall’attore Paul Walker, scomparso tragicamente qualche anno fa.

La casa d’aste Bonhams ha annunciato di aver la Skyline durante un evento tenutosi a Bruxelles, in Belgio, che si è svolto dal 28 aprile al 5 maggio, ad un prezzo che è stato decisamente alto per un’auto di questo tipo: 1,35 milioni di dollari. Questa stessa Nissan GT-R ha avuto un ruolo da protagonista nella prima parte del film “Fast & Furious: Even Faster” pubblicato nel 2009 ed è stata guidata dal compianto attore americano.

La Nissan “Godzilla”

La Nissan Skyline R34 GT-R, rinominata “Godzilla” ed è un’auto sportiva prodotta dalla casa giapponese dal 1999 al 2002. Rispetto ai modelli precedenti da cui prende ispirazione, si caratterizza per una migliore maneggevolezza, una guida più fluida e un maggiore comfort interno.

Alimentata da un motore RB26, un’unità a sei cilindri in linea biturbo da 2,6 litri, l’R34 standard eroga 276 CV su tutte e quattro le ruote grazie al sistema di trazione integrale progettato proprio da Nissan. La R34 ha ricevuto una serie di aggiornamenti durante il suo ciclo di produzione relativamente breve di quattro anni, che hanno riguardato le sospensioni e la carrozzeria, oltre ad aggiornamenti interni.

La Nissan di Paul Walker, un pezzo unico

Costruita nel 2002 come R34 GT-R di seconda generazione, questo esemplare è stato costruito specificamente per questa pellicola ed è dedicato proprio a Paul Walker.

Una scena del film mostra il personaggio di Walker, Brian O’Conner, che in un lotto sequestrato dall’FBI seleziona questa macchina per partecipare a una corsa clandestina. Questo veicolo è poi ampiamente presente in tutto il film, dove lo vediamo sfrecciare per le strade di Los Angeles e viene utilizzata per il contrabbando attraverso il confine messicano prima di essere fatta saltare in aria. Fortunatamente, l’auto vista prendere fuoco sullo schermo è ovviamente una replica ma questa è quella originariamente utilizzata sul set.

L’auto all’asta è stata costruita secondo le specifiche personali di Paul Walker, e in effetti l’unica vera R34 GT-R che esiste al mondo. L’attore per questa Nissan ha chiesto che venissero rimosse tutte le decorazioni visive esterne per evidenziarne le linee pulite e classiche, ma ci sono anche altri particolari che Walker ha voluto che venissero cambiati come i retronebbia, mentre all’interno dell’auto è stato aggiunto un grande monitor. Una vettura che ora è una vera bomba che sprigiona 550 cavalli.