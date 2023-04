Verstappen beffato da Leclerc: ecco cosa gli è mancato in qualifica

Max Verstappen è stato beffato da Charles Leclerc nelle qualifiche di Baku, ma guarda già alla gara. Ecco le sue parole al venerdì.

I miracoli, a volte, esistono anche in una F1 che appare scontata, e nel venerdì di Baku si è verificato un qualcosa di incredibile. Charles Leclerc si è preso la pole position del Gran Premio di Azerbaijan, girando in 1’40”203, ottenendo la terza partenza al palo consecutiva su questa pista. Staccato di 188 millesimi c’è Max Verstappen, che è secondo con una Red Bull che è apparsa più umana.

Dando un’occhiata più approfondita ai tempi, si capisce che è stato il monegasco a fare una differenza clamorosa, visto che Carlos Sainz, che è quarto con l’altra Ferrari, si è beccato 8 decimi, tenendo dietro a fatica la Mercedes di Lewis Hamilton. In sostanza, Leclerc è riuscito a battere le mostruose RB19 con una performance da record, facendoci capire che ogni tanto il pilota è ancora in grado di fare la differenza.

Verstappen ha comunque tenuto dietro Sergio Perez, che ha posizionato l’altra Red Bull in terza piazza. Il messicano è comunque apparso all’altezza del compagno di squadra, e questa è una cosa molto positiva visto che Checo è l’unico in grado di infastidire il campione del mondo in chiave classifica mondiale.

Verstappen, ecco il suo commento al termine del venerdì

Il Gran Premio di Azerbaijan della domenica, lasciando da parte il sabato che sarà del tutto dedicato alla Sprint Race, partirà in ogni caso con una Ferrari davanti a tutti. Charles Leclerc dovrà vedersela con le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, e sappiamo bene quanto queste monoposto siano in grado di fare la differenza sul passo gara.

Le prime anticipazioni in tal senso le avremo proprio dalla Sprint Race, che seppur breve viene disputata con un quantitativo di benzina e con le gomme che non vanno usurate in maniera eccessiva. Super Max ha commentato quanto accaduto in questo venerdì, dimostrandosi comunque soddisfatto.

Ecco le sue parole: “Se mi è mancato qualcosa? Qui è sempre dura mettere insieme tutto il giro il secondo tentativo, nel Q3 abbiamo provato qualcosa di diverso nel giro di preparazione che non è stato ideale per il giro finale, ma qui è sempre così e si fa tutto al limite per andare alla perfezione. Siamo secondi ed abbiamo un’ottima vettura per la gara, dunque, non è male, dovremo superare un pilota, sappiamo di avere un buon pacchetto“.

Verstappen ha comunque analizzato con freddezza e tranquillità ciò che è accaduto, andando subito a prestare attenzione a quello che succederà in un sabato del tutto diverso dal solito: “Come mi preparo al nuovo format? Vediamo se stasera miglioreremo qualcosa, non dobbiamo commettere errori né nella qualifica di domattina né nella Sprint Race, sarà molto impegnativo“.

A questo punto, andiamo verso un fine settimana che inizia in modo diverso rispetto a tutto ciò di scontato che si è visto sino ad ora. Come già detto, la Red Bull resta nettamente la favorita, ma questo Leclerc ed una Ferrari sicuramente ritrovata fanno ben sperare. Dalla giornata di sabato potremo senza dubbio scoprire qualcosa in più rispetto ad oggi.