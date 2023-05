Ford, arriva l’addio definitivo: non ci sarà mai più, assurdo

Arrivano pessime notizie per la Ford. In un momento di trasformazioni epocali il marchio di Detroit deve gestire una nuova grana.

La Ford è una delle case costruttrici più antiche al mondo, ma sta attraversando un periodo molto delicato. Negli ultimi anni l’esigenza di puntare sull’elettrico ha cambiato i paradigmi del brand dell’ovale blu con la necessità di dire addio ad alcuni modelli storici che hanno impreziosito la gamma per decenni.

Tantissime vetture a marchio Ford sono divenute celebri anche alle nostre latitudini, grazie ad innovazioni tecniche di alto profilo ed uno stile che, anche grazie all’apporto di designer nostrani, ha fatto breccia tra milioni di appassionati. Uno dei modelli più importanti nella storia della Ford è la piccola Fiesta che, dopo 47 anni, finirà in pensione, dovendo lasciare spazio a modelli alternativi.

La vettura utilitaria ha riscosso grandissimo successo in Europa ma dopo l’annuncio di Martin Sander, responsabile dell’area europea della casa americana emerso in modo inequivocabile l’esigenza di fermare la produzione della Fiesta. Gli amanti della entry level della Ford sono rimasti a bocca aperta, dovendo fare i conti con la chiusura di un’era.

Il mondo dell’automotive sta andando verso direzioni sconosciute, cavalcando l’hype delle EV con batterie agli ioni di litio. L’esigenza eco green sta investendo il mondo intero, facendo perdere di vita il consumatore medio. La Ford Fiesta era nata proprio per contrastare lo strapotere di molti marchi europei che nel segmento specifico delle piccole vetture stavano facendo faville in Europa.

L’erede della Ford Fiesta

Non è chiaro se ci sarà una nuova city car elettrica che prenderà il posto della storica utilitaria, ma il mercato sta andando sempre più nella direzione dei suv e dei crossover come dimostra il successo della Puma. Nonostante la crisi del mercato delle auto nuove alcuni modelli continuano ad essere preferiti rispetto ad altri anche più economici.

In Italia la Ford Puma presenta un tasso di gradimento altissimo, essendo un perfetto connubio tra un’auto dalle medie dimensioni adatta per la città e un suv ideale anche per gli spostamenti fuori porta. A questo punto per la Fiesta non vi è più spazio, considerato l’obiettivo nella casa americana di creare solo auto a zero emissioni a partire dal 2030. Una concezione che presenta anche però dei grossi rischi, considerato l’apporto che ancora le auto con motori termici danno sul mercato.

La Ford ha stretto anche una partnership con il team campione del mondo della Formula Uno Red Bull Racing per entrare dal 2026 nel Circus. Una scelta che si collega ai proclami elettrificati dei vertici della casa americana che vogliono garantire una nuova immagini al marchio.

Due dei prossimi modelli saranno costruiti sulla piattaforma MEB, ossia quella elaborata della Volkswagen. In futuro dovrebbe arrivare anche una versione full electric della Puma e, a questo punto, tanti altri modelli storici potrebbero lasciare il passo a nuove vetture. Il “termico” ormai rischia di finire in un garage e saranno svalutate sempre più. A quel punto i brand hanno deciso di produrre veicoli nuovi, mettendo in secondo piano quelle auto con motori endotermici che hanno percorso una strada che oggi pare senza uscita.