Ford ora vuota il sacco: ecco come gestirà la F1, fan a bocca aperta

Le parole della Ford giungono come un monito alla Red Bull. La partnership motoristica comincia già a fare acqua?

In occasione della presentazione della RB19 che parteciperà al Mondiale 2023 di F1, la Red Bull ha annunciato la collaborazione a partire dal 2026 con la Ford. Dopo la separazione dalla Honda che, all’improvviso, annunciò nel corso del 2020 di voler lasciare la griglia, la scuderia austriaca si è rimboccata le maniche e approfittando di un quantitativo di risorse non indifferente nelle sue casse, ha dato vita al dipartimento Powertrain sempre nel quartier generale di Milton Keynes.

Ovviamente non essendo nata per progettare propulsori, ma per vendere bibite gassate, la squadra si è presto messa alla ricerca di un’alternativa. Trovandola dapprima nella Porsche, salvo poi apprendere che l’intenzione dei tedeschi era acquisire il 50% del gruppo per avere diritto di imporre le proprie scelte tecniche e i piloti, e dunque far tramontare tutto, quindi negli americani.

Come ha tenuto a sottolineare il team principal Christian Horner il rapporto con la Casa dell’Ovale Blu sarà meramente sportivo e non andrà un millimetro oltre. Di conseguenza non verrà intaccata l’autonomia decisione dei vertici del team, creato nel 2005 dal compianto Dietrich Mateschitz sulle ceneri della Jaguar.

Ford detta i suoi piani, ecco come si comporterà

Giusto per mettere le cose in chiaro gli stessi statunitensi hanno precisato che il loro ingresso nel Circus sarà soft. Orientato sì ad aiutare gli energetici, ma senza metterci troppo denaro. Questo anche considerando il fatto che la fornitura della power unit, sulla carta fino al 2030, varrà pure per la sorella minore della Red Bull, ovvero l’Alpha Tauri.