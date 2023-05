La famiglia Agnelli scossa da un terribile lutto: sono tutti in lacrime

Una terribile notizia ha mandato nello sconforto la famiglia Agnelli. Sui social è arrivato anche il messaggio di condoglianze di Lapo Elkann.

La famiglia Agnelli sembra avere una vera e propria maledizione. Non è la prima volta, purtroppo, che siamo costretti a ad aggiornarvi su spiacevoli fatti di cronaca che riguardano i discendenti di Gianni Agnelli. Diversi membri della famiglia sono stati strappati alla vita nei migliori anni, proprio nel momento in cui avrebbero potuto ricoprire ruoli di primissimo piano.

La morte di Edoardo, figlio dell’Avvocato, sconvolse l’Italia. In queste ore è giunta notizia della scomparsa della nipote di Gianni Agnelli. Virginia Maria Clara von Furstenberg è stata trovata senza vita a 48 anni all’Hotel Palace di Merano. La donna era una nota stilista ed era nata dalla relazione tra Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg, fondatore di Banca Ifis.

La donna aveva origini nobili, discendente della nota famiglia della regione tedesca del Baden Würrtemberg. Il nonno di Virginia era il principe Tassilo von Fuerstenberg, che sposò Clara Agnelli, sorella di Gianni. In questi contesti nobiliari di miliardari è un qualcosa quasi di scontato. Si cerca, attraverso un buon matrimonio, anche di fortificare i patrimoni e creare una prole di altissimo spessore.

Si va oltre il concetto di avere le “spalle coperte”, ma purtroppo anche dalle discendenze più favorevoli possono scaturire dei veri e propri drammi esistenziali. Virginia Maria Clara von Furstenberg è scomparsa a soli 48 anni e gli inquirenti stanno cercando di comprendere la dinamica dell’incidente che l’ha condotta alla morte.

Dramma in casa Agnelli, arriva anche il messaggio di Lapo

Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti si tende ad escludere la responsabilità di terzi. A quanto pare la donna è caduta da una finestra del piano superiore al luogo dove è stato ritrovato il corpo. Vi sono, però, dei misteri intorno alla stilista. Virginia von Furstenberg, lo scorso febbraio, era scomparsa dei radar. La questione aveva già insospettito i familiari.

Per 48 ore la donna non si era più fatta viva. Aveva poi fatto ritorno nella sua dimora milanese dove viveva da anni. Una donna ricca di interessi e di qualità. Da designer nell’ambito della moda aveva aperto boutique esclusive a Milano, Roma e Firenze. Componeva testi teatrali, poesie e collaborava a lavori cinematografici.

La donna lascia i suoi due figli, Miklos Tassilo Csillaghy e Ginevra Csillaghy, concepiti dal primo matrimonio con l’ungherese Alexandre Csillaghi de Pacser nel 1992. Dalla relazione con Giovanni Bacco Dondi Dall’Orologio era nata, nel 2002, Clara Bacco Dondi Dall’Orologio. Due anni più tardi con Paco Polenghi ha avuto Otto Leone Maria e Santiago. Dopo la fine del matrimonio, nel 2017, si è sposata Janusz Gawronski da cui divorziò 3 anni dopo.

“Sono molto triste per la morte di mia cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili. Virginia era una Donna con un cuore d’oro, una mamma tenera piena di amore con un sorriso puro e vero. Mi mancherai e sarai nel mio cuore ed in ogni mia preghiera. Mia dolce e tenera cugina, riposa in pace. Che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare”, ha annunciato su Twitter Lapo Elkann.