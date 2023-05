Nuova Peugeot E-308 FIRST EDITION: l’elettrica che fa sognare, cruscotto futuristico

A breve ordinabile online il modello di lancio, ad ottobre le prime consegne. Motore elettrico da 156 CV e 410 km di autonomia

Un ulteriore tassello nella proposta Peugeot, un ulteriore passo in avanti nel percorso verso una dimensione sempre più elettrificata. Così possiamo sintetizzare l’introduzione della versione 100% elettrica di 308, che va ad aggiungersi alle versioni termiche e ibride già presenti a listino.

Il debutto sul mercato italiano di nuova Peugeot E-308 è previsto per la seconda metà del 2023, ed esattamente ad ottobre, ma a breve sarà ordinabile online una prima versione di lancio con allestimento specifico e dal nome FIRST EDITION.

Carattere dinamico e forme compatte

Esteticamente, il design di nuova Peugeot E-308 First Edition è all’insegna del dinamismo, senza trascurare chiari riferimenti all’alto di gamma. Il cofano anteriore ha forme allungate, consegnando una bella dose di eleganza ma anche carattere a tutta la carrozzeria.

Le forme in generale sono proporzionate, come tipico di una segmento C, e il nuovo logo del Leone francese viene più che mai valorizzato al centro della calandra.

I gruppi ottici anteriori sono dotati di tecnologia Matrix LED, con un firma luminosa a forma di artiglio che richiama perfettamente il dna Peugeot. Stesso discorso vale anche per le luci posteriori, sempre caratterizzate da tecnologia al LED e dal profilo ad artigli.

Nuovi i cerchi in lega da 18″ con trama inedita e superficie aerodinamica particolarmente sviluppata. Allo stesso modo, l’ottimizzazione degli spazi consegna alla vettura una buona abitabilità interna.

1 di 2

Nuova Peugeot E-308: tecnologica e connessa

Capitolo tecnologia, nuova Peugeot E-308 offre il Peugeot i-Cockpit di ultima generazione in tutte le sue caratteristiche principali: volante compatto e con gli estremi appiattiti, quadro strumenti digitale 3D personalizzabile e touchscreen, a centro plancia, da 10 pollici in alta definizione.

Sotto il touchscreen centrale troviamo anche gli ormai conosciuti i-Toggles virtuali interamente configurabili, ed infine il livello di connettività è esaltato dal moderno sistema di infotainment i-Connect Advanced.

Disponibile anche l’app MyPeugeot che permette, tra le altre, di pianificare e programmare in tutta calma una ricarica a distanza, così come di attivare il pre-condizionamento dell’abitacolo pur senza essere fisicamente a bordo dell’auto.

Motore elettrico da 156 CV e batteria da 54 kWh

Il vero, grande, elemento distintivo della nuova Peugeot E-308 è rappresentato dal nuovo propulsore, cento per cento elettrico, con potenza complessiva di 156 CV ed una coppa di 270 Nm.

Un powertrain zero emissioni che va a completare l’attuale, e già ampia, proposta di 308, composta da motori plug-in hybrid da 180 e 225 CV, e versioni termiche benzina e diesel.

Nuovo motore elettrico ma anche nuova batteria da 54 kWh che consente di raggiungere un’autonomia che arriva fino a 411 km nel ciclo combinato WLTP.

Efficienza migliorata per un utilizzo ancora più in serenità

Disponibile di serie anche una pompa di calore che migliora l’efficienza della vettura. Proprio per portare ai massimi livelli l’efficienza complessiva i tecnici Peugeot hanno lavorato non solo sullo sviluppo del motore e della batteria, ma anche su un’ottimizzazione dell’aerodinamica e dei pesi della piattaforma EMP2, oltre che sulla riduzione delle perdite per attrito dei pneumatici.

A tutto questo, si aggiunga la possibilità da parte del conducente di scegliere e selezionare tre differenti modalità di guida: Eco, Normal e Sport. La prima permette di aumentare l’autonomia riducendo a 109 CV la potenza complessiva, la seconda è una via di mezzo adattissima per un utilizzo quotidiano e la terza, invece, esalta lo spirito prestazionale della vettura.

Di serie anche la modalità Brake, che permette una decelerazione più efficace una volta tolto il piede dal pedale e di conseguenza un recupero dell’energia maggiore. A disposizione di chi guiderà la nuova Peugeot E-308 anche un caricabatterie trifase in grado di assorbire fino ad una potenza di 11 kW.

Utilizzando una colonnina pubblica da 100 kW la batteria di nuova Peugeot E-308 si ricarica dal 20% all’80% in appena 30 minuti.