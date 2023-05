Valentino Rossi, avete mai visto sua sorella Clara? Fa un lavoro pazzesco

Valentino Rossi ha un fratello molto famoso che corre in MotoGP e una sorella, sempre nata nel 1997, impegnata a raggiungere un altro sogno.

Valentino Rossi ha sempre i riflettori accesi, sebbene non corra più in MotoGP. La sua fama lo precede in ogni ambiente, anche in quelli collaterali al Motorsport. E’ cresciuto in una famiglia che lo ha spinto a fare il massimo per la sua carriera sulle due ruote. Il centauro di Tavullia è stato un predestinato e, nel corso di oltre un quarto di secolo, ha fatto impazzire i fan in tutto il mondo.

Il Dottore ha cambiato la MotoGP, creando un impatto unico. Sulle tribune e in TV l’affetto che ha ricevuto l’italiano è stato inimitabile. Anche nella sua ultima stagione, condita per la prima volta da zero podi in carriera, è stato applaudito dai fan. La marea gialla non ha mai fatto mancare il suo apporto, spingendo il #46 negli alti e nei bassi. Valentino Rossi è ancora seguitissimo nel campionato Fanatec GT, dove si è lanciato nel 2022 a bordo di un’Audi e nel 2023 al volante di una BMW.

Oltre ai suoi abituali interessi da pilota, il nove volte iridato gestisce i suoi piloti dell’Academy nei team del Motomondiale. In MotoGP ha affidato le Ducati Desmosedici a due giovani nostrani dalle belle speranze. Marco Bezzecchi, rookie dell’anno 2022, ha fatto la storia, vincendo il suo primo Gran Premio in Argentina in questa annata, regalando il primo trionfo al team Mooney VR46. Sull’altra moto siede, invece, Luca Marini, fratello minore di Rossi.

Il classe 1997 è nato dalla seconda relazione di Stefania Palma, la mamma di Valentino. Cresciuto guardando le gesta del fratello maggiore, Luca Marini ha iniziato a correre in minimoto all’età di 4 anni. Sin da bambino si fece notare in pita, sino alla partecipazione, nel 2008, all’Honda Junior Trophy. Tre anni dopo corse nel campionato italiano MiniGP80, vincendo sei gare e conquistando altrettante pole position. Luca Marini vinse anche il titolo nazionale con due gare d’anticipo, lasciando immaginare un futuro splendente.

La sorella di Valentino Rossi

Il fratellino minore si è tolto la soddisfazione di scalare tutte le categorie del Motomondiale, sino a raggiungere la MotoGP. Ha ottenuto anche il primo podio in carriera in top class nel Gran Premio degli Stati Uniti. Il palmares di 115 trionfi, 235 podi e 96 giri veloci del fratello maggiore è inavvicinabile, ma Marini ha dimostrato di poter starci benissimo ai vertici della classe regina.

Del fratello minore si conosce tutto o quasi, mentre di Clara Rossi sono in pochi ad averla associata al Dottore. Del resto il cognome è molto comune. La sua passione è il canto e in passato ha provato le selezioni per Amici, ma non sono andate bene. Negli anni del liceo Clara ha scelto di trasferirsi per circa un anno nel Wisconsin per imparare, perfettamente, la lingua inglese.

Per una ragazza che sogna di diventare una cantante professionista l’inglese è importantissimo. La sua passione per la musica la porta, spesso, ad esercitarsi anche in casa. La ragazza si filma e con un seguito di oltre 14k follower su Instagram è molto apprezzata. Con un microfono non teme i giudizi altrui. Il suo profilo è pubblico. Graziano Rossi sarà felicissimo del percorso dei suoi figli.