Patente, vuoi sapere quanti punti hai? Questa è la procedura da seguire

La patente italiana è regolata da un punteggio, e non bisogna arrivare a zero per evitare la sospensione. Ecco come scoprire i tuoi punti.

La patente di guida è uno dei documenti più importanti della nostra vita, visto che, tramite essa, abbiamo la possibilità di spostarci in maniera autonoma. Proprio per tale motivo, è molto agognata dai giovani, che una volta compiuti i 18 anni si fiondano a svolgere i vari esami per ottenerla.

Va detto che non è così facile ottenere la patente, viste le difficoltà delle prove e gli alti costi, così come è molto semplice perdere punti a causa delle infrazioni che possono essere commesse in strada. Oggi vi spiegheremo come poter controllare i punti che vi sono rimasti in vari modi.

Patente, ecco il modo per capire i tuoi punti

Per verificare il saldo dei punti sulla patente non occorre fare altro che andare online o tramite un’applicazione mobile, anche se ci sono anche ulteriori metodi per chi magari non è molto avvezzo alla tecnologia. Il modo più utilizzato è quello del Portale dell’Automobilista, al quale si accede via web tramite SPID o CIE.

Ovviamente, occorre dare l’ok ad utilizzare i nostri dati personali, ed una volta fatto, si arriverà nella home dove potremo vedere i vari servizi. Una volta entrati, è sufficiente selezionare l’opzione “Saldo punti patente“, sotto la micro-categoria “Verifica da solo“. Tuttavia, in quel caso si verifica anche una sorta di bug, come riportato da “AlVolante.it“, visto che viene richiesto di effettuare un nuovo log-in, anche se già ci troviamo all’interno della nostra area riservata.

Dunque, si può provare in un modo differente, entrando nell’area “Accesso ai Servizi“, ed è proprio in quel momento in cui ci viene mostrata una tabella in cui sono presenti i dati relativi al nostro documento di guida. Prima di tutto c’è scritto quale tipologia di documento è, poi il numero, i punti, le date di scadenza e l’estratto conto e l’attestato del saldo dei punti.

Sotto la colonna punti potrete trovare i vostri punti. Come abbiamo detto in precedenza, c’è anche un altro modo per dare un’occhiata ai nostri punti, che però è del tutto separato rispetto al Portale dell’Automobilista. Ci stiamo infatti riferendo ad un’applicazione che è stata lanciata di recente.

Ecco come funziona l’App iPatente

L’App iPatente è stata lanciata poco tempo fa dal Dipartimento dei Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tramite tale app si possono verificare i punti che abbiamo attualmente sulla nostra patente, ma anche tutto lo storico relativo ai punti stessi, per capire quanti ne sono stati persi ed anche quanti ne abbiamo recuperati con il tempo.

Si possono anche verificare gli stati assicurativi dei vari veicoli ed anche le classi ambientali, ovvero quanto sono inquinanti e quanto, invece, rispettano i nuovi requisiti, per capire anche le aree in cui si possono recare. Oltre al saldo dei punti ed a tutto ciò che vi abbiamo appena descritto, è possibile informarsi anche sulle revisioni e tutti i pagamenti e le attività obbligatorie attorno alla nostra auto.

Oltre ai due metodi appena elencati, che ovviamente vengono svolti sul web o tramite il vostro smartphone, c’è anche la possibilità di recarsi presso la Motorizzazione Civile della vostra città, ovvero il luogo in cui si svolgono anche gli esami per l’ottenimento del vostro documento di guida.

Come controllare i punti alla Motorizzazione Civile

Se vi recate alla Motorizzazione Civile, dovrete portare con voi il documento d’identità per essere riconosciuti ed anche il certificato di proprietà. A quel punto, l’operatore incaricato potrà dare un’occhiata ai vostri dati e vi saprà dire quelli che sono i punti rimasti sulla patente di guida.

L’addetto effettua tale verifica tramite il portale web della Motorizzazione Civile, cosa che potrete fare anche voi andando sul web e recandovi alla sezione Servizi Online del suddetto portale. Oltre a questo altro metodo, ne esiste anche uno ulteriore, che in pochi però sfruttano.

Patente, controllo punti tramite l’ACI

Chiamando il numero 06 45775962, o recandosi sul sito web dell’ACI, potrete scoprire quelli che sono i punti rimasti sulla vostra patente. Dunque, ci sono ben quattro metodi differenti tramite i quali prendere tale informazione, ed ora sta a voi scegliere quello più comodo e veloce, nella speranza che tutto ciò non vi serva, il che significherebbe che avete sempre guidato in modo leale e sicuro.