Che titolo di studio ha Lapo Elkann? Rimarrete sorpresi

Il rampollo della famiglia Elkann, Lapo Elkann, fratello minore di John, ha studiato con grande ardore in uno dei principali poli al mondo.

I fan della Ferrari e della Juventus conoscono l’attaccamento alle squadre di famiglia di Lapo. Il fratello minore John è solito commentare le gesta dei piloti della Rossa nei weekend di gara, cercando di motivare la Scuderia a ritornare grande. Cresciuto a pane e motori Lapo non poteva che lavorare nell’ambito dell’Automotive.

Il newyorkese è stato membro del consiglio di amministrazione della Ferrari è responsabile della produzione del brand FIAT. Da imprenditore ha deciso di intraprendere una strada personale con la Fondazione di Italia Independent Group. Come tutti i membri della famiglia ha iniziato la sua ascesa lavorando in una catena di montaggio della Piaggio, dimostrando anche di tenere al miglioramento delle condizioni lavorative degli operai in catena di montaggio.

In prima persona si è sporcato le mani prima di lanciarsi negli uffici marketing della Maserati, dove ha lavorato per quattro anni. Si è cimentato anche in Danone, Salomon Smith Barney e, naturalmente, in Ferrari. Come detto il rampollo della famiglia Elkann, negli ultimi tempi, sembra tornato a seguire le gesta dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz con un certo interesse. Di solito Lapo presenzia spesso al Gran Premio d’Italia, dando l’impressione a volte di essere più vicino alla causa di quanto sia il Presidente stesso.

La Ferrari sta attraversando un periodo difficile dopo l’ennesima ristrutturazione, determinata dagli scarsi risultati ottenuti dall’ex team principal Mattia Binotto. Lapo è sembrato contento dell’arrivo di Frederic Vasseur dalla Sauber, accogliendolo con un bel tweet nel giorno della ufficializzazione. Il quarantacinquenne spesso si diverte a rispondere anche ai tifosi sui social, creando almeno i presupposti di un dialogo con i fan della Ferrari.

I titoli di studio di Lapo Elkann

John e Lapo sono nati a New York dall’unione tra il giornalista e scrittore Alain Elkann e Margherita Agnelli, figlia di Gianni. Lapo e John hanno anche una sorella, Ginevra, produttrice cinematografica. Lapo ha vissuto per molti anni a Parigi dove si è diplomato presso il liceo Victor Duruy, laureandosi alla European Business School di Londra in Relazioni Internazionali.

Ha prestato anche servizio nel corpo degli alpini, come soldato nella Brigata Taurinense. Tra le altre esperienze nel 2001 divenne l’assistente personale per un anno di Henry Kissinger, vecchio amico del nonno Gianni. Kissinger fu nominato presidente della commissione incaricata di chiarire gli eventi legati agli attacchi terroristi di al Qaida dell’11 settembre 2001.

L’anno successivo Lapo decise di far ritorno in patria per stare accanto al nonno che morì a Torino il 24 gennaio del 2003. Grazie alla sua esperienza e alla sua formazione universitaria oltre che, naturalmente, per l’appartenenza familiare, John Elkann e Lapo Elkann hanno avuto un ruolo di primo piano in FIAT.

John poi è divenuto da vicepresidente, il numero 1 del brand che oggi si è fuso con PSA in Stellantis, mentre Lapo ha promosso i brand Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Poi qualche anno ha intrapreso una strada personale a livello imprenditoriale che lo ha portato a lavorare in tantissimi settori, levandosi anche qualche bella soddisfazione che ha accresciuto il suo patrimonio.