Quanto guadagna Lapo Elkann all’anno? La cifra è da non credere

Uomo al centro di mille discussioni per il suo stile vita Lapo Elkann è anche un imprenditore di successo. Ma quanto guadagna nell’arco dei dodici mesi?

Membro molto conosciuto della famiglia Agnelli, nel corso degli anni Lapo Elkann si è creato la fama di “bad boy”. Sempre al centro di scandali legati all’uso degli stupefacenti e o certe frequentazioni, ultimamente pare aver messo la testa a posto. Trasferitosi in Portogallo, nazione di provenienza della moglie Joana Lemos, si sta dedicando al volontariato. Ma qual è la sua storia?

Secondogenito di Margherita Agnelli e del giornalista e scrittore Alain Elkann, ha due fratelli, John, presidente del gruppo Stellantis e Ginevra. Nato a New York farà le scuole a Parigi, mentre la laurea la conseguirà presso laEuropean Business School di Londra.

Incredibilmente la sua carriera comincerà dal basso. Nel 1994, seguendo la tradizione di famiglia, lavorerà come operaio metalmeccanico nella catena di montaggio della Piaggio a Pontedera, senza però mai svelare il suo vero cognome.

Da lì cambierà diverse aziende e mansioni per approdare prima in Ferrari e poi in Maserati nell’ufficio marketing. Nel 2001 la vera promozione. Diventerà assistente personale di Henry Kissinger in America e con lui trascorrerà un anno, perché le condizioni di salute precarie dell’amato nonno Gianni, lo riporteranno in Italia.

A Torino entrerà in FIAT per occuparsi della comunicazione. Ambito a suo avviso carente. Prima ancora dell’avvento dei social network saprà trovare la chiave giusta per arrivare ai più giovani, lanciando merchandising di vario tipo. Nel 2004 quando il fratello, verrà posto a capo del brand piemontese, oltre che di Alfa Romeo e Lancia, comincerà a svolgere mansioni legate al marketing per l’azienda. Suo, ad esempio, sarà il lancio mondiale della nuova 500. Dimessosi nel 2005, sarà al centro di numerose questioni private finite sui giornali di gossip e non solo.

In ritorno nel Bel Paese avverrà soltanto nel 2007 quando con un gruppo di amici fonderà la Italia Indipendent, società legata alla produzione e alla vendita di accessori e di abbigliamento di lusso con la sigla “I -I”. Tra i prodotti meglio riusciti, gli occhiali in fibra di carbonio, chiaro richiamo al mondo delle corse a cui il rampollo è molto vicino.

Quanto guadagna in un anno Lapo Elkann?

Tra i progetti più importanti, Ferrari Tailor Made, lanciato assieme all’ex presidente del Cavallino Luca Cordero di Montezemolo, dedicato alla costruzione di Rossa su misura.

Nel dicembre 2017 con tanto di festa esclusiva e invitati vip come lo chef Carlo Cracco, suo collaboratore per l’area ristorazione, inaugurerà Garage Italia. Ricavato da una stazione di servizio in piazzale Accursio a Milano, garage dedicato alla customizzazione di moto, auto e imbarcazioni.

A fronte di tanti impegni è facile immaginarsi che gli incassi saranno tanti. Reperire le cifre però, non è facile, visto che a differenza di John, o del cugino Andrea Agnelli, non è chiamato alla trasparenza e alla pubblicazione dei guadagni. I dati a nostra disposizione sono quindi da prendere con le pinze. Stando a quanto si può trovare sul web, il 45enne si porterebbe a casa nell’arco di un anno 97.614 euro. Questo solo per quanto concerne la sua collaborazione con Maranello. Mentre il suo patrimonio complessivo ammonterebbe a circa 7 miliardi di euro. Non proprio spiccioli.