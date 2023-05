Perez, arriva una statistica da brividi: Charles Leclerc ammutolito

Sergio Perez ha vinto il Gran Premio d’Azerbaijan, dopo aver conquistato anche la prima SR dell’anno, mettendo in riga Leclerc e Verstappen.

Sergio Perez è stato il protagonista assoluto a Baku, dominando il lungo e largo la scena nel corso del fine settimana azero. I riflettori erano tutti puntati sul bicampione del mondo Max Verstappen e sul possibile podio di un Ferrari, ma a fare la differenza è stata la calma e la precisione del pilota messicano rispetto agli altri due.

Se per Leclerc si è trattata dell’ennesima dimostrazione di forza in qualifica, non trasformata in vittoria nella giornata che contava di più, dall’altra parte Max Verstappen ha commesso troppi errori e anche con un pizzico di sfortuna, non ha trovato la giusta continuità per il terzo successo stagionale. La Ferrari ha dato dei segnali di ripresa sul piano della prestazione secca, non riuscendo a trovare il ritmo giusto.

Leclerc è stato caparbio, portando a casa dei punti pesanti. La RB19 potrebbe vincere tutte le gare della stagione. L’asfalto liscissimo non ha agevolato la perfetta efficacia aerodinamica della vettura austriaca, ma nonostante ciò il vantaggio velocistico, ottenuto con il DRS aperto, è stata la chiave del successo del team austriaco. Sul piano tecnico la squadra, ben diretta da Christian Horner, non sembra avere rivali.

Il sorpasso avvenuto su Leclerc ha messo in mostra l’enorme potenziale della vettura di Milton Keynes su di un tracciato, teoricamente non favorevole alle caratteristiche della RB19. Le performance eccezionali sul dritto trovano una giusta finestra di esecuzione nel mancato degrado delle gomme. Ed è proprio qui la differenza che c’è, ad oggi, tra la RB19 e tutte le altre vetture. Il degrado sta affliggendo la Ferrari e la Mercedes, mentre la mancanza di velocità di punta, soprattutto a causa del DRS scarso, sta limitando l’Aston Martin. Ecco gli orari di Baku.

Sergio Perez re dei tracciati cittadini

Il messicano dopo aver vinto sul velocissimo circuito cittadino di Jeddah, stavolta, non ha neanche dovuto affannarsi per beneficiare della posizione di vantaggio, in griglia di partenza, su Verstappen. Il pilota messicano probabilmente avrebbe scavalcato in pista il compagno di squadra se non fosse stato richiamato ai box per la sostituzione delle gomme. In ogni caso per Max è stato un brutto colpo. Il passaggio alle mescole dure, con il pit stop, ha agevolato gli altri driver.

A livello di velocità pura Verstappen risulta superiore al messicano, ma nelle anguste stradine dei cittadini l’ex pilota della Racing Point ha fatto valere tutta la sua esperienza. Dopo aver vinto la Sprint Race il sabato, Perez si è ripetuto anche nella giornata di domenica. Leclerc non ha potuto fare granché, ma ha dovuto constatare che il pilota della Red Bull Racing, secondo in classifica piloti, ha conquistato il suo sesto successo iridato in carriera in F1, uno in più di Leclerc.

Il bottino del monegasco, con 5 vittorie in 5 anni, non risulta all’altezza del potenziale del giovane pilota della FDA. Sergio Perez, inoltre, è solo il terzo pilota nella storia della Formula 1 ad aver conseguito la doppia vittoria nella SR e nel GP nello stesso weekend, dopo George Russell ad Interlagos e Max Verstappen ad Imola nel 2022.