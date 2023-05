Dove abita Lapo Elkann a Milano? E’ una dimora pazzesca

Il rampollo della famiglia Elkann, quando non è all’estero, si rilassa in una casa principesca. Ecco dove abita Lapo nella città meneghina.

Lapo Elkann è un personaggio, a dir poco, eccentrico. Nel corso della sua vita ha attraversato momenti molto difficili, ma anche fasi in cui si è divertito a manifestare il suo estro in diverse attività imprenditoriali. Da presidente, fondatore e maggior azionista di Italia Independent Group ha lanciato molti prodotti che sono entrati di diritto nell’ambito del luxury.

Ha fondato anche Garage Italia, ma stavolta ad essere customizzate sono state le vetture. Alcuni modelli iconici, tra cui alcune 500, sono state trasformate per clienti molto fortunati. Lapo è stato membro del consiglio di amministrazione di Ferrari N.V. e responsabile della promozione del marchio FIAT. Continua a seguire le dinamiche dell’industria delle quattro ruote, essendo anche un grandissimo tifoso della Ferrari. Spesso sui social commenta le gesta dei driver della Scuderia.

Il rampollo ha anche un nome inconsueto. Ecco da cosa deriva. Il suo stile inconfondibile non poteva che rispecchiarsi in una domus imperiale sul tema marino, edificata a Milano. Nelle occasioni in cui il fratello di John deve presenziare a qualche evento nel capoluogo della Lombardia preferisce una casa molto particolare. Si tratta di un attico a due piani ristrutturato grazie all’estero degli architetti Natalia Bianchi ed Ettore Sottsass.

Le caratteristiche della casa di Lapo Elkann

Il rampollo della famiglia piemontese più nota al mondo ha scelto due nomi illustri del panorama nazionale. Gli architetti Bianchi e Sottsass sono stati capaci di sviluppare ambienti con caratteristiche uniche e diverse da ogni altro immobile sullo stampo “boat design”. Non badando a spese il newyorkese ha puntato tutto su di uno stile che ha già fatto tendenza.

I migliori Interior Designers hanno riconosciuto gli aspetti peculiari della casa, curata nei minimi dettagli. L’obiettivo degli architetti era quello di far confluire lo stile eclettico e particolare di Lapo Elkann nelle trame e negli oggetti presenti all’interno della casa. La raffinatezza di alcuni abbinamenti deriva da una scelta ben precisa dell’imprenditore che ha voluto un immobile che gli ricordasse in tutto e per tutto una nave immersa nell’affascinante cartolina dell’oceano.

Per questo motivo sono state scelte tinte turchesi, blu e pavimenti decorati per i saloni in un modo unico, ma anche piuttosto informale. Proprio come accade su di uno yacht, gli spazi sono occupati da arredi di lusso in resina. E’ presente un immenso guardaroba nel quale Lapo Elkann può conservare decine di occhiali, scarpe e altri capi di abbigliamento, realizzati a mano sulle sue misure. Oggetti e cimeli si mescolano con insegne di automobili e lampade stile funky di Gino Sarfatti.

Lo stesso concetto di “Tailor made” è fatto anche per i divani e le poltrone. Tutti gli aspetti che riguardano l’arredamento sono pensati per stupire. Nulla è stato lasciato al caso. Dal tavolo da cocktail alla scala a chiocciola che collega i due piani della casa, ogni elemento trae ispirazione dagli yacht. Così la proprietà ha assunto le vesti di una barca, e Lapo nella vita ha scelto un posto più vicino al mare. Il 7 ottobre 2021 ha sposato l’ex pilota di rally portoghese Joana Lemos, con la quale vive oggi in Portogallo.