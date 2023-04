Che cosa vuol dire Lapo? Il significato del nome del rampollo di casa Elkann

Il fratello minore del Presidente della Ferrari, John Elkann, ha un nome molto particolare. In molti si domandano la sua origine.

Lapo Edvard Elkann è nato il 7 ottobre del 1977 a New York. Il secondogenito di Margherita Agnelli, figlia di Gianni, sposò il giornalista di origini italiane ma con cittadinanza statunitense, Alain Elkann. il secondogenito non avrebbe avuto un nome banale, mentre John nella cultura americana è un nome abbastanza diffuso.

Il Presidente della Ferrari è l’erede di Gianni Agnelli, avendo intrapreso un percorso sin da ragazzo proiettato alla gestione della FIAT e dei vari capitali della nota famiglia piemontese. Dopo l’acquisizione della Ferrari, grazie ad un’intuizione di Gianni Agnelli, l’erede designato ha avuto la possibilità di mettere le mani anche nell’intricata rete della società modenese.

Lapo, invece, ha avuto un percorso diverso, diplomandosi a Parigi presso il liceo Victor Duruy e laureandosi alla European Business School di Londra in Relazioni Internazionali. Ha prestato anche il servizio militare nel corpo degli alpini come soldato nella Brigata Taurinense. Lapo ha ricoperto diversi ruoli nelle attività di famiglia, prima come operaio metalmeccanico nella catena di montaggio della Piaggio di Pontedera, con lo pseudonimo di Lapo rossi.

Tutti gli elementi della famiglia Agnelli hanno voluto dimostrare un attaccamento alla causa e addirittura il newyorkese presenziò ad uno sciopero per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative degli operai nella catena di montaggio. Un chiaro segnale di vicinanza all’industria di famiglia.

Elkann, l’origine del nome Lapo

Nel corso della sua vita imprenditoriale Lapo ha ricoperto diversi incarichi nella Salomon Smith Barney, nella Danone, e nell’ufficio marketing della Maserati e poi anche in Ferrari. In FIAT, invece, Lapo si è occupato della promozione aziendale e della comunicazione, curando anche il lancio della Grande Punto. Ha sempre seguito con interesse l’industria dell’Automotive, fondando anche Garage Italia.

Ma perché il quarantaseienne è stato chiamato Lapo? il nome deriva da Jacopo ed era piuttosto in voga in epoca medievale, tanto che Dante nella Divina Commedia cita una coppia di uomini, Lapo e Bindo come nomi comuni nella Firenze dell’epoca. “Non ha Fiorenza tanti Lapi e Bindi quante sì fatte favole per anno in pergamo si gridan quinci e quindi”, Paradiso – Canto ventinovesimo.

Non a caso l’onomastico di Lapo viene festeggiato nello stesso giorno del nome Jacopo. Il rampollo della famiglia piemontese non è il solo ad essere noto nell’ambiente internazionale. Lapo Tedesco, architetto italiano, Lapo Gianni, poeta italiano, Lapo del Castiglionchio il Giovane, umanista e traduttore italiano, sono molto conosciuti.

Al giorno d’oggi però, nell’onomastica italiana, non è così diffuso. A volte assume valenza di nome autonomo, senza più legame col nome dal quale deriva. Il Lapo più famoso d’Italia è sempre al centro delle attenzioni mediatiche. Al di là del suo percorso di vita, ricco di alti e bassi, il nativo di NY è seguitissimo su canali social. Dopo ogni GP della Ferrari e prestazione in campo della Juventus, Lapo è sempre in prima linea con commenti piccanti su Twitter. Con un nome così, non poteva essere una persona banale.