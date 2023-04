Quartararo è una furia a fine gara: questa volta non ce l’ha con la Yamaha

Domenica da incubo per Fabio Quartararo, solo decimo dopo un incidente e la penalità. La lotta mondiale ormai è sempre più lontana.

Un’altra domenica da dimenticare quella vissuta da Fabio Quartararo in quel di Jerez de la Frontera, dove non è andato oltre un deludente decimo posto. Il rammarico sta nel fatto che il passo non fosse così negativo, ma la sua gara è stata compromessa da una serie di problematiche, alcune anche molto discutibili.

Prima di tutto, c’è stato spazio per un grande spavento, visto che alla partenza il campione del mondo 2021 si è toccato con Miguel Oliveira, scatenando una carambola che ha portato la direzione gara ad esporre la bandiera rossa. Il portoghese si è schiantato pericolosamente contro le barriere, per fortuna molto morbide in quel tratto, ma ha riportato sicuramente delle conseguenze fisiche, non riuscendo a ripartire.

Quartararo ha invece preso la seconda partenza, ma c’è stata subito la doccia fredda per via della decisione della direzione gara. Infatti, ad “El Diablo” è stato rifilato un long lap penalty, visto che è stato giudicato colpevole del contatto con Oliveira, anche se, a dire la verità, appariva un contatto di gara e nulla di più.

Come se non bastasse, pare che Fabio abbia commesso un errore quando ha scontato la penalità, e la direzione gara l’ha costretto a ripeterlo perdendo altro tempo prezioso. Il problema tecnico che ha colpito l’Aprilia di Maverick Vinales a fermarsi all’ultimo giro lo ha portato ad entrare in top ten, con un decimo posto che è una magra consolazione.

Il rider transalpino si era scagliato contro la Yamaha al sabato per il poco ritmo della sua moto, ed oggi ci si sono messi tanti altri fattori a complicargli la vita. Obiettivamente, il suo mondiale pare essere già finito, e servirà un qualche tipo di miracolo per pensare di poter tornare a competere con i primi.

Quartararo, ecco le sue parole al termine della gara

Fabio Quartararo non ha affatto gradito la penalizzazione che gli è stata affibiata, ma nonostante tutto, ha dovuto scontarla perdendo un sacco di tempo. Il campione del mondo 2021 è deluso, ma almeno oggi ha messo in mostra un passo migliore rispetto alle giornate precedenti.

Al termine della gara, Fabio ha commentato facendo sapere alla stampa le sue condizioni fisiche, dicendo che qualche problema c’è comunque stato e che ha dolore: “Ho un’ematoma, ma per fortuna non c’è niente di rotto, anche se ho dolore. Bezzecchi mi stava davanti, io sono rimasto in mezzo e non c’era modo di evitare il contatto. Miguel nel contatto mi ha tiraro la frizione, e la mia moto ha poi toccato quella di Marco. A quel punto, non c’era nulla da fare per evitare il contatto“.

Quartararo è rimasto stupito dalla penalizzazione: “Cosa penso della penalità? Sono molto sorpreso se devo essere onesto, siamo andati alla direzione gara per avere più chiarezza su ciò che è accaduto, ma non ci hanno chiarito nulla. Dal nostro punto di vista, non c’era niente da penalizzare, poi ho anche sbagliato il long lap penalty e ne ho dovuto scontare un altro. A Le Mans parleremo con i commissari per capire come agire, mi piacerebbe dire cosa penso ma devo stare tranquillo. Comunque il passo di oggi era migliore, almeno quello è positivo“.