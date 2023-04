MotoGP, Bagnaia è già deluso: le sue parole fanno pensare

Le seconde prove libere della tappa andalusa hanno visto protagonista l’Aprilia. Pecco Bagnaia ha strappato l’ottavo tempo nelle PL2.

Sul tracciato di Jerez de la Frontera i centauri sono scesi in pista per le prime due prove libere. Dani Pedrosa, cinque anni dopo il suo ritiro, ha siglato il miglior tempo nelle PL1. L’ex collaudatore della Honda, l’attuale collaudatore KTM, è sceso in pista a Jerez con una wild card, firmando un clamoroso 1’36.770, precedendo il miglior ducatista, Jorge Martin, di appena 34 millesimi.

I fan sono rimasti delusi per l’assenza di Marc Marquez, ancora fermo a causa dell’operazione alla mano destra. Assente anche il pilota della squadra KTM GasGas, Pol Espargarò. In griglia saranno presenti, comunque 24 piloti, con Iker Lecuona e Jonas Folger, Dani Pedrosa e Stefan Bradl. Pecco Bagnaia, dopo il doppio errore nei GP d’Argentina e Stati Uniti, non può consentirsi ulteriori passi falsi.

Il torinese è secondo in classifica, principalmente grazie ai piazzamenti nelle gare Sprint. Una contraddizione, in un certo senso, in ottica mondiale. Ha sprecato un potenziale bottino di 45 punti in più in classifica. Se a Termas de Rio Hondo un errore non era impensabile, sul bagnato, non si può dire lo stesso in Texas. A Jerez de la Frontera ha vinto l’edizione 2022, conquistando il primo successo della sua gloriosa stagione.

Le difficoltà di Bagnaia

Le seconde libere sono state caratterizzate da un problemino in Curva 13: si è sgonfiato un air fence. Dopo la ripresa della sessione una fumata bianca del motore della Ducati di Marco Bezzecchi ha lasciato presagire un problema inaspettato per la Desmosedici. I rider hanno potuto, finalmente, mettersi alla prova sulle condizioni che dovrebbero essere anche quelle delle due gare del weekend.

Pecco Bagnaia ha fatto molta fatica a trovare il ritmo giusto nella giornata di venerdì. Maverick Vinales, sull’Aprilia, ha chiuso in 1’36.710: un tempo ottimo che lo ha condotto in terza posizione della combinata, ma meglio ancora ha fatto il teammate Aleix Espargaró di 2 millesimi. Terzo tempo per Jack Miller sulla KTM. Pecco ha concluso con l’ottavo crono, davanti a Dani Pedrosa.

Al termine delle PL2, il numero 1 della griglia ha dichiarato: “Stiamo ancora cercando un buon set up della moto, che mi permetta un miglior feeling con l’anteriore. Oggi ho ripetuto la mia performance dello scorso anno, ma nel frattempo i tempi si sono abbassati e i nostri avversari sono migliorati. Ho fiducia nella mia squadra e so che domani riusciremo a fare un passo in avanti. Il Q1 non sarà sicuramente facile, molti piloti veloci si giocheranno le prime due posizioni, ma sono fiducioso di poter far bene“.

Anche piuttosto piccate le parole del campione del mondo, visibilmente insoddisfatto dell’andamento di giornata. Bagnaia ha chiuso con il tredicesimo tempo la prima giornata di prove del GP di Spagna. Si è migliorato nelle PL2, ma non è riuscito a scendere sotto il muro dell’1:37 (1:37.233), concludendo fuori la top 10. Domani servirà ben altro passo per le qualifiche e la Sprint Race.