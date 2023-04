F1, Leclerc in Mercedes? La reazione di Hamilton è da applausi

Lewis Hamilton, sette volte iridato, non ha nessuna intenzione di mollare. Ecco come ha reagito alle voci che vogliono Charles Leclerc al volante della Mercedes nel 2024.

Con i rumor che si susseguono su Charles Leclerc, è inevitabile che dall’altra parte della pit-lane vi sia una reazione. Se da una parte il monegasco ha celebrato sole 5 vittorie nel corso della sua carriera al volante della Ferrari, Lewis Hamilton è diventato grande in Formula Uno soprattutto grazie ai record strappati con il team teutonico.

Negli ultimi 2 anni la Mercedes non è riuscita a consegnare nelle mani dell’anglocaraibico una vettura all’altezza del suo talento. Va anche ricordato, però, che la squadra con sede a Brackley è riuscita ad ottenere il più vincente ciclo della storia della Formula Uno, celebrando 8 titoli costruttori consecutivi. Se, in qualche modo, la casa di Stoccarda è perdonabile per gli ultimi due progetti tecnici ad effetto suolo deludenti, la Scuderia modenese avrebbe dovuto sfruttare il nuovo ciclo tecnico per lottare per la conquista di titoli mondiali.

Tra Mercedes e Ferrari si è inserita di gran carriera la Red Bull Racing, grazie, ancora ad una volta, a quel genio di Adrian Newey, capace di progettare una wing car quasi imbattibile. La RB19 ha avuto qualche affanno tecnico sul piano dell’affidabilità, ma è diventata l’auto da sogno per chiunque voglia lottare per il titolo mondiale. Max Verstappen, naturalmente, non è disposto a lasciare spazio a nessun altro pilota e di conseguenza per Leclerc, qualora si dovessero concretizzare dei voci su di un suo futuro trasferimento, potrebbero aprirsi le porte della Mercedes.

La reazione di Lewis Hamilton

L’incastro magico dovrebbe avvenire con la scelta del #44 di lasciare la Formula Uno al termine del 2023, ovvero a scadenza naturale dell’attuale contratto. Al contrario Leclerc, secondo quanto affermato anche dal consigliere RB Helmut Marko, dovrebbe far valere una clausola per rescindere il suo rapporto di lavoro con la Ferrari al termine del 2023, qualora non dovesse conseguire un certo quantitativo dei punti entro la pausa estiva.

Si tratta, comunque, di un gioco di mercato molto noto nell’ambiente. Quando le cose vanno male le voci si sprecano nel circus, creando pressioni che possono anche infastidire. Il campionato 2023, del resto, è iniziato solo da poche settimane e possono accadere ancora tantissime dinamiche che non sono sotto il controllo né dei manager né delle case e dei piloti stessi.

Hamilton non ha nessuna intenzione di defilarsi senza aver rilottato per la conquista nel suo ottavo titolo iridato. “Mi piace dove sono, amo la mia squadra e sono grato per il viaggio che abbiamo intrapreso e per quello su cui stiamo lavorando per andare avanti. Quindi, non ha alcun impatto, no”, ha aggiunto un serio Hamilton, a cui vengono anche attribuite serie chance di terminare la sua gloriosa carriera a Maranello.

Come riportato da Marca, nel box della Rossa, Leclerc ha tagliato corto sull’argomento caldo delle ultime settimane. “No, non mi hanno contattato, non ancora. Non al momento. Per ora sono completamente concentrato sul progetto in cui mi trovo oggi, che è la Ferrari, e sono fiducioso e ho piena fiducia per il futuro”. Il monegasco continua a predicare amore eterno per il marchio italiano.