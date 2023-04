Ferrari, chi prenderà il posto di Mekies? Vasseur svela la verità

Sono giornate concitate per la Ferrari. Dopo l’addio di Binotto, a cascata stanno cadendo molte pedine. Il TP Frederic Vasseur ha le idee chiare sul futuro.

Frederic Vasseur è stato selezionato per riportare ordine e disciplina all’interno di una squadra caduta nel caos. Mattia Binotto aveva lasciato i cocci, dopo 4 anni di stagioni con più problemi che gioie. Il team ha ottenuto la seconda posizione lo scorso anno, ma ad oltre 200 punti dalla Red Bull Racing. Di conseguenza i vertici hanno deciso di accompagnare all’uscio lo svizzero e selezionare Vasseur.

L’ex tecnico dell’Alfa Sauber non ha responsabilità sul progetto fallimentare del 2023. La SF23 ha debuttato con un doppio problema alle centraline, costringendo Charles Leclerc al ritiro nel Gran Premio del Bahrain. Nella tappa in Arabia Saudita il monegasco ha concluso settimo, dietro al suo teammate. In Australia nessuno dei due ha conseguito punti, per motivi diversi.

In ogni caso la squadra modenese è diventata la quarta forza, alle spalle non solo della Red Bull Racing, ma anche dell’Aston Martin e della Mercedes. E’ giunta, nelle ultime ore, la notizia dell’addio di Mekies al termine del 2023. Diventerà il team principal dell’AlphaTauri, al posto di Tost. Dopo David Sanchez, quindi, un altro membro importante lascerà il posto e Vasseur ha spiegato cosa accadrà.

La scelta di Vasseur

Il direttore sportivo, Laurent Mekies, non ha fatto faville in questi anni a Maranello. Non ha dato alcun tipo di sicurezza, scimmiottando lo stile di Mattia Binotto. Nonostante ciò non era previsto il suo addio e, nella conferenza stampa organizzata dalla Ferrari, si è discusso della delicata questione legata a Vasseur. “Per Laurent questa è una grande opportunità – ha annunciato Vasseur – non l’avrei di certo bloccato”.

Come riportato da FP.it, le tempistiche non sono ideali. “Timeline? La Toro Rosso (ora AlphaTauri, ndr) è stata un po’ aggressiva con il comunicato stampa, dovremo discutere dei dettagli. Quando Laurent è venuto a parlarne da me? Non discuterò con voi i minimi dettagli di questo, ma sicuramente io e Laurent abbiamo avuto una discussione molto aperta. Conosco Laurent da tanti anni e sono consapevole che sia difficile rifiutare questo tipo di opportunità per lui”, ha analizzato l’ex tecnico della Sauber.

Ancora una volta la Scuderia del Cavallino è stata presa in contropiede. Mekies, infatti, dovrà lavorare, sino al termine della stagione, con una situazione poco pacifica. Vasseur aveva spiegato che il francese non avrebbe lasciato la squadra a breve. Tutto smentito, ma va detto che l’offerta è difficile da rifiutare. Anche perché è un salto in un ruolo che Mekies ha sempre desiderato.

Vasseur ha spiegato che essere team principal è il desiderio di tutti nell’ambiente: “Adesso il mio compito è quello di proteggere gli interessi della Ferrari. La Ferrari viene prima di tutto. Se Mekies starà con Ferrari tutta la stagione? Dipenderà dai termini che concorderemo. Abbiamo un contratto a lungo termine con lui e dovremo trovare la soluzione migliore per la Ferrari. Il rapporto tra noi resta molto buono. Il sostituto? Farà parte del percorso di riorganizzazione della squadra. Potremmo dividere quel ruolo in due posizioni diverse, come fanno altri team”.