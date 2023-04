Max Verstappen gongola a Baku: tifosi della Ferrari già tremano

Il due volte campione del mondo, Max Verstappen, è pronto a godersi il primo gradino del podio anche nella tappa azera. Ecco il suo piano.

Se non avesse rotto il semiasse nella qualifica del Gran Premio dell’Arabia Saudita il figlio d’arte di Jos avrebbe potuto fare un en plein nelle prime tre tappe del 2023. L’alfiere della Red Bull Racing è sempre più proiettato alla conquista del terzo titolo consecutivo. Non sembra poter aver rivali.

In Azerbaijan le monoposto austriache potrebbero essere inavvicinabili, potendo sfruttare il bilanciamento perfetto della monoposto ad effetto suolo, l’agilità nei tratti misti e la velocità di punta sul lunghissimo rettilineo del tracciato cittadino. Vi sono tutte le possibilità di ripetere il risultato dello scorso anno che vide il 33, oggi numero 1 della griglia, dominare la scena.

Max Verstappen avrebbe anche potuto vincere l’edizione del 2020 se solo il pneumatico della Pirelli non fosse esploso negli ultimi giri. Quel DNF avrebbe potuto condizionare la sua cavalcata al primo titolo mondiale, ma per sua fortuna e capacità si è ritrovato davanti ad Hamilton nel momento decisivo della stagione. Quest’anno ci saranno molte novità a Baku con il tradizionale Q1, Q2, Q3, anticipato a venerdì, per la formazione della griglia della gara di domenica, mentre per la Sprint Race l’ordine di partenza sarà marcato da un format di qualifica breve.

La carica di Max Verstappen

La stagione di Max Verstappen è iniziata com’era finita quella scorsa, ovvero un primo posto in Bahrain e un grandissimo recupero nella tappa di Jeddah. Dalle retrovie, a causa del problema tecnico riscontrato in Q2, il fenomeno di Hasselt, a metà gara, era già tornato al secondo posto, mentre a Melbourne non ha avuto patemi nel riportarsi sul primo gradino del podio.

Non dovrebbero esserci rivali in questa stagione anche perché il teammate Sergio Perez non sembra poter dimostrare di avere quella continuità per mettere in difficoltà un fenomeno come l’olandese. Gli avversari sono già a debita distanza con Fernando Alonso autore di tre terzi posti nei primi tre gran premi del 2023 al volante dell’Aston Martin, e ancor più indietro sono Mercedes e Ferrari.

Alla vigilia della tappa azera il venticinquenne ha dichiarato: “È stata una lunga pausa e non vedo l’ora di tornare a correre. Baku è una pista impegnativa da interpretare al meglio. Essendo un circuito cittadino con lunghi rettilinei, ci offre diverse opzioni per quanto riguarda le ali da utilizzare. È anche il primo weekend di gara Sprint della stagione e questo potrebbe renderlo un po’ caotico. Dobbiamo solo cercare di iniziare bene il weekend con una buona sessione di PL1. Vediamo cosa riusciremo a fare”.

Max Verstappen può essere sereno, dall’alto della sua posizione di leader della graduatoria mondiale. Può osservare tutti dall’alto in basso e avrà tutta l’intenzione di replicare il risultato del 2022. “È bello tornare!”, ha spiegato il due volte iridato della Red Bull Racing. Per ora tutto sembra andare nella sua direzione, ma un format così caotico può nascondere imprevisti ad ogni giro.