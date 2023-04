Valentino Rossi torna in pista: ecco come seguirlo in diretta su SKY

Domenica si terrà la prima tappa del Fanatec GT World Challenge, in programma sul tracciato di Monza. Valentino Rossi torna in pista.

La nuova stagione del Fanatec GT World Challenge scatta in questo fine settimana da Monza, una delle piste più belle del calendario, ma anche di tutto il mondo. Ovviamente, i riflettori sono puntati su Valentino Rossi, che per il secondo anno consecutivo prenderà parte a questa categoria, anche se non mancano le novità.

La primissima è legata al circuito in cui si parte, visto che lo scorso anno la stagione era iniziata ad Imola, con il “Dottore” che commise quell’errore in pit-lane che di certo non era passato inosservato, ma è chiaro che per un pilota che è praticamente al debutto in questo tipo di gare sia normale aver bisogno di tempo per mettere a posto le cose.

Stiamo parlando di un campionato che rappresenta il massimo in termini di gare GT3, con un livello di piloti, squadre e vetture che ha raggiunto dei livelli strepitosi. Valentino Rossi dovrà infatti vedersela con una serie di rivali agguerriti ed esperti di questa tipologia di eventi, ma per i tifosi ci saranno anche tanti altri spunti di interesse.

Per chi tifa Ferrari, ci sarà da seguire l’esordio della Ferrari 296 GT3 in gare europee, con degli equipaggi celestiali. Non poteva mancare l’AF Corse, che sulla #71 schiererà Davide Rigon ed i piloti della Hypercar 499P Antonio Fuoco ed Alessandro Pier Guidi, protagonisti nella 6 ore di Portimao nello scorso week-end.

Da tenere d’occhio anche le scatenate Iron Dames, ovvero Sarah Bovy, Rahel Frey e Michelle Gatting, che a differenza del FIA WEC, dove gareggiano con una Porsche, saranno impegnate su una Lamborghini Huracan. Presente, ovviamente, anche il campione in carica, vale a dire Raffele Marciello, sulla Mercedes #88 dell’Akkodis ASP Team con Jules Gounon e Timur Boguslavskiy, uno degli equipaggi favoriti alla vittoria della gara e del campionato.

Per chi ama le gare endurance e le auto GT si tratterà di un fine settimana impossibile da perdere, ed ora vi sveleremo quelle che sono le caratteristiche del tracciato e gli orari televisivi per non perdervi neanche un minuto di uno degli eventi motoristici più attesi di questo periodo dell’anno.

Valentino Rossi, ecco gli orari della gara di Monza

La pista di Monza ospita il debutto stagionale del Fanatec GT World Challenge, nel quale Valentino Rossi correrà sulla BMW M4 GT3 #46 del team WRT assieme ad Augusto Farfus e Maxime Martin. Si tratta di una grande novità per il “Dottore” che lo scorso anno guidava invece un’Audi R8 LMS, con la quale non è stato mai trovato un feeling così buono.

Le prime due gare svolte su questa vettura sono state invece positive, e ci stiamo riferendo a quelle di gennaio e febbraio, ovvero la 24 ore di Dubai e la 12 ore di Bathrust. Nel primo caso, Valentino Rossi si è preso il primo podio di questa avventura, chiudendo terzo, per poi lottare per il podio a lungo anche in Australia, prima di problemi tecnici che l’hanno costretto a retrocedere in classifica.

La pista di Monza, come detto in apertura, è senza dubbi una delle più belle in assoluto, misura 5793 metri ed ha solamente 11 curve. Si tratta di una pista dove vengono raggiunte delle velocità molto elevate, non solo dalla F1 ma anche dalle altre categorie che qui gareggiano da tanti anni.

Il punto più critico è sempre quello della Prima Variante, soprattutto in fase di partenza, quando tantissime auto arrivano appaiate e c’è sempre il rischio di contatti. Molto bello anche il tratto che porta da Biassono alla Variante della Roggia, ed anche in quel caso vediamo spesso delle belle manovre di attacco.

La zona più lenta è quella delle due Curve di Lesmo, dove conta il carico aerodinamico, e lì è importante giocare con gli assetti per conservare velocità sui rettilinei, ma senza perdere troppo in percorrenza e gestione delle gomme. Si arriva poi alla Variante Ascari, che immette sul rettilineo che porta alla Parabolica. Trovare il giusto compromesso per le varie squadre non sarà affatto facile, ma è questa una delle variabili più belle di Monza, e siamo certi del fatto che non mancherà lo spettacolo. Ecco tutti gli orari del fine settimana.

Orari TV Fanatec World Challenge

L’evento sarà disponibile su SKY Sport , su NOW TV e sul canale YouTube del campionato

Venerdì 21 aprile

Test Bronze



17:00-18:00

Sabato 22 aprile



09:00-10:30

Sessione di Pre-Qualifiche



13:40-15:10

Domenica 23 aprile



Qualifiche



09:00-10:00

Gara