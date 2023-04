Clamoroso, il GP di Monaco di F1 è a rischio: c’è un problema enorme a Monte Carlo

Nelle ultime ore si è diffusa una voce che getta nel panico i fan della F1. Il Gran Premio di Monaco sarebbe infatti a rischio.

La F1 è pronta per tornare in pista dopo una sosta di quasi un mese, e tra meno di una settimana si disputerà il Gran Premio di Azerbaijan. Una settimana più tardi si andrà a Miami, prima dell’inizio ufficiale della stagione europea, che come un anno fa e nel 2021 scatterà da Imola, il prossimo 21 di maggio.

Una settimana più tardi sarà il momento del GP di Monaco, uno dei più amati di tutto il calendario per via del fascino che si porta dietro. Lo scorso anno, a trionfare fu la Red Bull di Sergio Perez, che sfruttò il clamoroso errore strategico della Ferrari per ottenere il primo successo stagionale. La pista è una delle più difficili, visto che la larghezza di queste F1 rende molto facile un contatto con i muretti.

Nelle ultime ore, tuttavia, sono emerse delle notizie molto preoccupanti, che ci fanno capire la gravità della situazione che c’è attualmente in Francia. Le proteste contro l’innalzamento dell’età pensionabile sta infatti causando non pochi disagi, ed ora può andarci di mezzo anche l’appuntamento iridato del Principato, uno dei più attesi di tutti in stagione.

F1, le proteste francesi minacciano Monte-Carlo

La F1 correrà in quel di Monte-Carlo il prossimo 28 di maggio, e ciò significa che manca poco più di un mese alla disputa di una delle gare più glamour dell’anno. Tuttavia, c’è un qualcosa che potrebbe rovinare la festa a cui siamo abituati di solito, visto quello che sta succedendo in Francia.

La riforma sulle pensioni decisa dal governo e che sta per entrare in vigore ha prodotto un’ondata di proteste di proporzioni enormi, e questo potrebbe portare a dei disagi per la gara di Monaco. Ad esempio, il sindacato di CGT Energie, che è attivo nel settore energetico, potrebbe provocare una sorta di black-out proprio nel week-end del Gran Premio, ma anche durante il Roland Garros, il torneo di tennis di Parigi.

La F1 segue dunque con grande tensione la vicenda, e c’è da ricordarsi che i francesi non scherzano affatto quando si tratta dei loro diritti, con l’età pensionabile che è stata alzata dai 62 ai 64 anni. Detto questo, è bene ricordare come sia impossibile correre una gara senza l’elettricità, ed ora vi spiegheremo il motivo.

La gara di Monaco si corre di giorno, per cui non servono le luci artificiali che vengono utilizzate a Singapore, in Bahrain, in Arabia Saudita, in Qatar e ad Abu Dhabi, ma questo non vuol dire che la corrente non sia indispensabile. Infatti, tutto ciò che è attorno ad un GP è legato alla corrente.

La prima cosa che vi viene in mente sono i monitor, i vari sensori, le attrezzature di cui usufruiscono i team per leggere i dati e la telemetria, insomma, tutto quello che circonda la pista. A questo punto, non possiamo far altro che restare in attesa di notizie, ma per il momento le acque non sono di certo tranquille.