Ferrari, la previsione di Emerson Fittipaldi: stenterete a crederci

Il due volte campione del mondo, Emerson Fittipaldi, ha espresso un giudizio sulla Ferrari in controtendenza con quanto sta avvenendo in pista.

La Ferrari ha iniziato nel peggiore dei modi possibili la stagione 2023. Il dominio della Red Bull Racing era prevedibile, soprattutto dopo un 2022 caratterizzato da 17 vittorie complessive su 22 GP. Il problema è che la Rossa non ha conservato la posizione di seconda forza che aveva detenuto sino al termine della scorsa annata.

La squadra ora è capitanata dall’ex tecnico della Sauber Frederic Vasseur, al posto di Mattia Binotto. Alla vigilia del mondiale è stata letta come una carta in più, dopo quattro anni avari di soddisfazioni, ma l’ingegnere francese non va in pista né può elaborare un miracolo ingegneristico a Maranello. Di fatto è arrivato per riportare un ordine e una disciplina che non sembrava più poter essere trovata da Binotto.

I risultati dei primi 3 Gran Premi nel 2022, però, erano stati così positivi da illudere tifosi e piloti. Nella passata stagione Leclerc si era ritrovato con un vantaggio di 46 punti su Max Verstappen, dopo 3 gare, grazie ad una Hat-trick in Bahrain ed un Grand chelem celebrato in Australia. A 365 giorni di distanza, invece, il monegasco si è ritrovato con due mesti ritiri e soli sei punti in classifica, frutto di un settimo posto in Arabia Saudita.

La situazione per Carlo Sainz non è molto diversa, considerati i 20 punti a pari merito con Lance Stroll, ed una difficoltà oggettiva nel trovare il feeling giusto con la monoposto ad effetto suolo italiana. In Australia è stato autore di una gara da due volti, conclusasi fuori dalla zona punti a causa di un suo errore nel finale, punito con una penalità di 5 secondi dalla direzione gara. Nonostante la Ferrari abbia fatto appello alla decisione dei giudici, giorni dopo la fine della tappa di Melbourne, è stata confermata la dodicesima piazza del madrileno.

La previsione sulla Ferrari di Emerson Fittipaldi

I grandi interpreti della Formula Uno del passato sono soliti commentare le gesta dei piloti attuali non senza qualche frecciatina. In questo caso, invece, Il due volte campione del mondo brasiliano è sembrato molto distante dalla realtà dei fatti. Maranello sta consumando l’ennesima deludente partenza stagionale e non vi sono chiari obiettivi di crescita.

Non solo la Red Bull Racing è scappata via in classifica costruttori, ma anche Aston Martin e Mercedes hanno dimostrato di avere un potenziale maggiore. A questo punto il problema della Ferrari non sembra essere legato agli assetti e al degrado gomme ma il concetto stesso di monoposto. Fittipaldi non la vede in un modo catastrofico, anzi ha speso anche delle belle parole su Carlos Sainz.

“Sono in un momento di ripresa con Vasseur come capo e sono sicuro che andranno oltre. Sainz sta avendo una brillante carriera in Ferrari. È veloce e costante e continua a lottare per le prime posizioni. Recuperare il ritardo con la Red Bull sarà difficile, ma sono sicuro che la Ferrari continuerà a progredire durante tutto l’anno”, ha ammesso Fittipaldi ad AS. Un augurio importante in vista del prosieguo della stagione.