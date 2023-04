Chi è la moglie di Casey Stoner? Ecco colei che gli ha rubato il cuore

La vita di Casey Stoner è legata da tantissimo tempo ad una splendida donna australiana, ed oggi vi parleremo di lei e del loro incontro.

Nella giornata di oggi, vi porteremo alla scoperta della vita privata di Casey Stoner, personaggio che ha fatto la storia del nostro sport. Come ben sappiamo, questo ragazzo ha dovuto appendere il casco al chiodo tanti anni fa, alla fine della stagione 2012, quando ancora correva da campione del mondo in carica.

I motivi di salute che ben conosciamo non gli hanno permesso di continuare a dare il 100% in pista, portandolo ad un mesto ritiro molto anticipato, che tutti i suoi fan e gli appassionati del motorsport in generale non hanno ancora digerito. Ed a giudicare da come guidava, è normale che fosse così.

Stoner ha conosciuto la sua dolce metà ormai vent’anni fa, anche se il fidanzamento, come vedrete in seguito, non fu affatto immediato in quel caso. Ecco, dunque, chi è la moglie del due volte campione del mondo della MotoGP, che ai tempi d’oro era una presenza fissa nel paddock del Motomondiale.

Stoner, ecco chi è sua moglie Adriana

La moglie di Casey Stoner si chiama Adriana Tuchyna, ed è nata ad Adelaide ed oggi ha 34 anni. I due si sono conosciuti tanto tempo fa, in occasione del Gran Premio di Australia del 2003, quando lui correva ancora in Classe 125 con l’Aprilia. Phillip Island è sempre stato un posto magico per il nativo di Southport, che a casa sua ci ha regalato delle imprese leggendarie, ed anche l’amore lo ha trovato in quella parte del mondo.

Il fidanzamento è avvenuto nel 2005, dopo un paio di anni di amicizie e frequentazioni, ma come da lei stesso raccontato più volte, si era capito subito che tra i due c’era qualcosa di speciale. Il matrimonio è avvenuto nel 2007, altro anno magico per l’australiano, che vinse il primo dei due titoli iridati della sua carriera con la Ducati, ed è proprio in quel periodo che sposò Adriana.

La coppia ha due figli, la primogenita è Alessandra Maria, nata il 16 febbraio del 2012, nello stesso giorno del compleanno di Valentino Rossi, e l’altra è Caleya Maria, venuta al mondo nel 2017. Tra i due c’è sempre stato un profondo legame, ed è lei che è stata accanto a Stoner più di tutti nell’ultimo decennio, che è stato il più difficile della vita, oltre che della carriera, del nativo di Southport.

Il ritiro prematuro dal mondo delle corse è infatti stato causato dall’insorgere della sindrome da stanchezza cronica, che impediva a Casey di svolgere anche le più banali azioni quotidiane, permettendogli solamente di girare in qualche occasione con la Ducati, ma nel semplice ruolo di tester.

“Bastoner” ha dato tantissimo a questo sport, ed è un enorme peccato che i fan lo abbiano perso così prematuramente, perché avrebbe sicuramente potuto vincere ancor di più oltre ai due titoli mondiali del 2007 con la Ducati e del 2011 con la Honda. Siamo sicuri che per i rivali sarebbe stata ben più ardua con lui in pista.