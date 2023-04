MotoGP Austin, Sprint Race: Bagnaia non ha rivali, cade Quartararo

La Sprint Race di Austin della MotoGP se la aggiudica Pecco, che comanda sin dalle prime fasi. Cadono Quartararo ed Alex Marquez.

Se l’obiettivo di Pecco Bagnaia era quello di far dimenticare le delusioni dell’Argentina, il sabato di Austin ci ha dato delle risposte molto importanti. Il campione della MotoGP ha cannibalizzato la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, dopo aver messo a referto la pole position qualche ora prima.

Grandissima giornata anche per Alex Rins, che ha portato in seconda posizione la Honda LCR, ribadendo il risultato della qualifica. Lo spagnolo è in grandissima forma su questa pista, che nel 2019, ai tempi della Suzuki, gli diede la prima vittoria in MotoGP, e la sua prestazione è anche una grande speranza per la casa giapponese.

Terzo posto per Jorge Martin con la Ducati Pramac, che nel finale è riuscito a difendersi dall’Aprilia di un ottimo Aleix Espargaró, che ha tirato fuori un risultato positivo in un fine settimana per ora molto difficile per la casa di Noale. Quinto Brad Binder con la KTM dopo una grande rimonta, seguito da Marco Bezzecchi e Luca Marini che hanno avuto una giornata complessa.

Il leader iridato resta comunque davanti a Bagnaia, mantenendo una lunghezza di vantaggio. Fuori dai punti Fabio Quartararo, finito per le terre così come Michele Pirro ed Alex Marquez. La top ten è completata dal rientrante Miguel Oliveira sull’Aprilia del team RNF, dalla KTM di Jack Miller e da un deludente Maverick Vinales. Molto male Franco Morbidelli che è solo quattordicesimo e che sembra tornato alle solite fatiche a cui siamo abituati purtroppo da troppo tempo.

MotoGP, che disastro per Quartararo ad Austin

La MotoGP torna in azione ad Austin con la terza Sprint Race della sua storia, che vede partire dalla pole position Pecco Bagnaia, praticamente inarrivabile nelle qualifiche della mattinata. Il campione del mondo, forte di una Ducati perfetta, è riuscito a fare un solo boccono degli avversari, a cominciare da uno scatenato Alex Rins che scatta secondo con la Honda LCR.

Al via lo spagnolo sembra poter scavalcare il rivale, ma arriva lungo e deve accodarsi al campione della MotoGP. Tuttavia, Rins riesce comunque a mettersi davanti dopo poche curve, confermando il grande feeling con la prima parte di questo tracciato, quella del serpentone. Il motore della Ducati non dà scampo a Rins sul lungo rettilineo, ed il duello va avanti con Pecco di nuovo leader.

Grandissimo lo scatto di Aleix Espargaró che con l’Aprilia si piazza terzo, davanti ad un altrettanto scatenato Fabio Quartararo con la Yamaha. Male Luca Marini che crolla undicesimo, così come Marco Bezzecchi undicesimo, a testimonianza di uno scatto a dir poco pessimo delle due Ducati del Mooney VR46 Racing Team.

Errore di Rins che viene infilato da Aleix, venendo messo nel mirino anche dai suoi inseguitori. Quartararo continua a pagare la poca potenza della Yamaha sul rettilineo più lungo, venendo sverniciato dalla Ducati Pramac di Jorge Martin, che dopo una pessima qualifica compromessa da due cadute appare in gran fiducia.

“El Diablo” deve cedere anche ad Alex Marquez con un piccolo errore del francese alla Curva 12, nel tentativo di frenare più tardi e di tenersi la posizione. Poco dopo, disastro per l’ex campione del mondo che cade alla prima curva, suggellando un inizio di stagione da incubo. Quartararo poi riparte dall’ultimissimo posto, e poco dopo tocca anche a Michele Pirro finire per le terre.

Anche lui riesce a ripartire ma con un grande ritardo, mentre davanti a tutti Bagnaia fa uno sport troppo differente rispetto alla concorrenza, mentre Aleix e Rins si giocano la seconda posizione. Grande attacco dell’ex Suzuki che sale al secondo posto sverniciando un’Aprilia comunque positiva considerando ciò che si era visto sin qui in questo week-end.

Risalgono i due del team di Valentino Rossi, con Bezzecchi sesto e Marini ottavo, ma un altro colpo di scena lo regala Marquez che cade alla Curva 12, proprio mentre Aleix commette un errore venendo passato da Martin per la terza posizione. Continuano le enormi difficoltà di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, condannati alle ultime posizioni e ben lontani dalle posizioni importanti.

Bagnaia senza alcun rivale nella Sprint Race

Pecco Bagnaia è tornato allo stato di forma di Portimao, e pare essere in grado di fare un sol boccone di tutti i rivali. Il re della MotoGP odierna ha guidato in modo pazzesco per tutta la giornata, e si è così portato a casa una gran bella vittoria, all’interno di una Sprint Race che non ha avuto storia.

Eccellente comunque il secondo posto di Alex Rins, l’unico in grado di mettere, almeno per qualche centinaio di metri, le ruote di fronte al rivale. Bravo Jorge Martin che si difende da Aleix Espargaró e porta a casa la terza piazza, ma anche l’alfiere dell’Aprilia può dirsi soddisfatto. Alle 21 di domani la partenza della gara