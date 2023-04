Nuova Renault Clio in arrivo: prime immagini del restyling dell’iconico modello

La segmento B di casa Renault cambia lo stile anteriore, migliora gli interni e mette a disposizione motori ibridi, termici e gpl.

Nessuna (o perlomeno poche altre, ndr) come lei. Renault Clio è senza mezzi termini quella che gli addetti ai lavori definiscono un’autentica best-seller, portata al debutto nell’ormai lontano 1990 e capace di vendere in questi anni di attività, e con ben cinque generazioni differenti, la bellezza di 16 milioni di unità in tutto il mondo.

Vettura di segmento B costantemente al passo con i tempi, Renault Clio è stata eletta per due volte Car of the Year europea, si è affermata come l’auto in assoluto più amata dai francesi ed anche in Italia, dove il numero di Clio vendute è di oltre un milione e mezzo, ha incassato un successo sempre più crescente.

Nuova Clio riassume la Nouvelle Vague di Renault

Il restyling 2023, svelato in anteprima mondiale e in contemporanea sui principali mercati internazionali proprio nei giorni scorsi, è un migliorato esercizio di stile che modifica il design dell’auto ma non cambia di fatto la sua sostanza.

Le misure si confermano quelle di una compatta, con una lunghezza complessiva di 4 metri ed un passo di 2,58 metri, sintesi di un’abitabilità buona in particolar modo nella porzione posteriore.

Stilisticamente la nuova Renault Clio è il manifesto della Nouvelle Vague introdotta da Renault, e non solo per il nuovo logo della Losanga che anche qui trova moderna ed azzeccata collocazione.

Anteriore più dinamico, interni più curati

Cambia il paraurti anteriore, rinnovato e reso più aggressivo dalle sue forme affilate oltre che dai gruppi ottici, nuovi anche loro, con tecnologia LED migliorata ed aumentata che consegna una maggiore presenza scenica anche e soprattutto di notte.

Internamente l’abitacolo fa un passo in avanti in termini di cura dei materiali, molti di questi riciclati, con plastiche morbide ed inserti in tessuto ad arricchire il cruscotto.

A livello tecnologico, la nuova Renault Clio è equipaggiata con il sistema di infotainment EasyLink divenuto ormai marchio di fabbrica delle Renault di ultima generazione, connesso agli smartphone con Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Nuova Renault Clio: ibrida, termica e anche Gpl

Uno dei punti di forza di Renault Clio è indubbiamente l’ampia scelta di propulsori, resa ancora più completa e di qualità.

Su questo nuovo modello i clienti Clio potranno scegliere innanzitutto la versione E-Tech full hybrid, fiore all’occhiello della proposta con i suoi 145 CV di potenza e un consumo, dichiarato, di 4,1 litri ogni 100 chilometri.

La Renault Clio E-Tech full hybrid monta una batteria da 1,2 kWh, dalle forme contenute ma in grado di ricaricarsi ad ogni frenata e consentendo, pertanto, di viaggiare in modalità 100% elettrica per gran parte del tempo in contesto di traffico cittadino.

Disponibili a listino anche la versione con motore diesel, il Blue dCi da 100 cv con cambio manuale a 6 rapporti, e quelle con alimentazione benzina, SCe da 65 CV per i neopatentati e TCe 90 1.0 Turbo da 90 Cv e 160 Nm di coppia.

Molto interessante anche la Clio GPL TCe 100, che monta sempre il motore benzina 3 cilindri ma con una potenza, complessiva, che sale a 100 CV grazie proprio all’integrazione con l’alimentazione a gas. Un altro numero significativo di questa versione bifuel è anche quello legato all’autonomia, capace di toccare i 1.000 chilometri complessivi.

La nuova Renault Clio vivrà una fase di pre-ordine a partire dal prossimo mesi di maggio, con le prime consegne previste per settembre. Proprio e sempre a settembre la vettura arriverà ufficialmente anche nelle concessionarie.

Prezzi ancora da ufficializzare, quel che è certo è che ci sarà la possibilità di scegliere tra tre allestimenti differenti, con il top di gamma rappresentato dalla Esprit Alpine sedili sportivi, badge che richiama appunto il marchio Alpine, paraurti più pronunciato, cerchi in lega diamantati da 17″ e pedaliera in alluminio.