Una Ferrari Roma è infestata da sporcizia: guardate come cambia tutto

Un modello di Ferrari Roma è stata ridotta malissimo dallo spargimento di una vernice verde. Ecco come è poi tornata alla normalità.

Nella giornata di oggi, vi parleremo di un esclusivo car wash che ha visto coinvolta una Ferrari Roma, ovvero una delle vetture del Cavallino più belle ed amate di questi anni. L’auto fu svelata nel 2019, ed in questi anni ne sono arrivate anche diverse versioni speciali, tra cui quella rivelata di recente con livrea dedicata al Giappone.

In casa Ferrari si è soliti lanciare capolavori, ma è chiaro che essi vadano preservati nel miglior modo possibile da chi ne entra in possesso. Nelle prossime righe, porremo alla vostra attenzione uno dei car wash davvero meglio riusciti di questi ultimi tempi.

Ferrari, il car wash della Roma è da non credere

La Ferrari Roma è stata protagonista di un lavaggio ben diverso da quello che vi presentiamo di solito. Il titolo del video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Tino Car Care“, dice “Salvataggio di una supercar infestata dal nucleare“. In realtà, vedendo per bene le immagini, si scopre che il verde che potete vedere nel primo fotogramma è in realtà frutto di una vernice verde che è stata gettata sulla vettura.

Lo scopo era proprio quello di sporcarla, per poi permettere agli autori del video di mettere in mostra le loro qualità nelle fasi di pulizia. In seguito, sono state utilizzate le varie tecniche per far tornare la Roma a splendere in ogni suo angolo, grazie all’utilizzo di prodotti specifici che di certo non troverete ad ogni autolavaggio.

Questa Ferrari è stata lavata in ogni area, ed ovviamente, non poteva mancare l’abitacolo. Incredibile la cura dei dettagli da parte degli autori, che si sono concentrati sul volante, sui tappetini ed anche sui sedili. Il lavoro, al termine del car wash, ci restituisce una super car che in poche decine di minuti è del tutto rinata, per la gioia del suo legittimo proprietario.

Se volete far lavare per bene la vostra auto, che magari ha alcune incrostazione profonda o cose di quel tipo, sapete già a chi rivolgervi, visto che questi ragazzi sanno bene ciò per cui sono pagati. La Roma è una delle vetture di Maranello più belle e significative degli ultimi tempi, e va detto che i protagonisti hanno fatto una gran bella figura.

Uno dei modelli più unici della casa di Maranello

La Ferrari Roma è un modello unico, che strizza l’occhio alla dolce vita ed agli alti ranghi della società, a chi ama vivere nel lusso e nello sfarzo. La supercar del Cavallino fu presentata nel 2019 al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, direttamente da un certo John Elkann, ovvero il chairman della casa modenese.

Spinta da un motore V8 biturbo Ferrari F154, è in grado di erogare sino a 620 cavalli con una coppia massimo di 760 Nm, per una velocità massima di circa 320 km/h. Lo scatto le permette di coprire gli 0-100 km/h in soli 3,4 secondi, anche se c’è da dire che a Maranello ci sono delle vetture ancor più performanti.

La Roma si è però concentrata su una bellezza incredibile sul fronte del design, con delle linee uniche che la rendono impossibile da non distinguere rispetto a tante altre supercar. Il progetto è stato infatti curato dal Centro Stile del Cavallino, diretto da Flavio Manzoni, ovvero il padre della gran parte delle auto da sogno moderne di questa casa automobilistica. L’impostazione è di coupé 2+2, come la 250 GT Berlinetta di tanti anni fa, e la volontà era proprio quella di dare un richiamo vintage con le sue forme ed il suo schema dell’abitacolo.

In questo video, potrete godervi le fasi del car wash di cui vi abbiamo parlato in precedenza, con l’attenzione maniacale di tutti gli addetti che di certo non hanno mancato di rispetto alla bellezza ed all’esclusività di questo gioiello. Di vetture come la Roma, in giro per il mondo, ce ne sono davvero poche.