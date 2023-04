Sapete dove abita Charles Leclerc? Ecco dove ha appena comprato casa

Charles Leclerc è nato e cresciuto a Monte-Carlo, ma ha da poco acquistato anche un’altra abitazione. Ecco dove si trova.

Il personaggio di riferimento in casa Ferrari si chiama Charles Leclerc, e ci sono una serie di motivi per spiegarne le ragioni. Il monegasco è diventato un idolo per la tifoseria, che addirittura lo paragona ad una leggenda come Gilles Villeneuve, per il suo modo di guidare, i rischi che si prende e la volontà di non mollare mai.

I risultati sportivi, per il momento, sono molto simili, visto che il canadese vinse 6 gare in carriera, mentre Charles è a quota 5. Tuttavia, il monegasco è uno che vuole vincere ed anche tanto, ma non ha mai avuto una monoposto all’altezza della situazione, tranne che nelle prime corse del 2022.

Leclerc sta soffrendo e non poco una situazione tecnica imbarazzante, con la Ferrari che è più lenta di oltre un secondo al giro rispetto ad una Red Bull stellare. A questo punto, è logico chiedersi cosa accadrà nel futuro, visto che alla fine del 2024 il suo contratto andrà in scadenza.

Nelle prossime righe, conosceremo meglio il personaggio, andando a cercare di capire dove è locata la sua abitazione. Con precisione, e ciò ve lo anticipiamo, è impossibile saperlo, ma si sa comunque che ha ben due case, oltre alle svariate proprietà di cui nessuno è a conoscenza per il momento

Leclerc, ecco dove si trova la sua casa

Charles Leclerc è nato e cresciuto nel Principato di Monaco, e non è chiaro dove sia situata la sua casa. Tuttavia, pare che si trovi propri nelle vie della zona dove si corre il Gran Premio di F1, anche se la sua privacy, almeno a casa sua, è sempre rimasta inviolata, al contrario di quanto accaduto in Italia.

Da pochi mesi, il monegasco ha comprato una casa nei pressi di Maranello, ed il luogo scelto sembra essere il bel borgo di Castelvetro di Modena. Per un motivo o per un altro, il suo indirizzo è diventato di dominio pubblico tra gli abitanti della zona, portando il pilota della Ferrari alla disperazione.

Alcuni tifosi esaltati si recano infatti sotto la sua abitazione anche di notte, suonando il citofono e chiedendo autografi e foto. Qualche giorno fa, lo stesso Leclerc ha scritto, in una storia su Instagram, che non vuole più essere disturbato, chiedendo di preservare la propria privacy almeno quando è a casa.

Impossibile dare torto al pilota del Cavallino, vittima ancora una volta di questo isterismo che solo in Italia arriva a certi livelli. La speranza è che la situazione si sia risolta una volta per tutte, anche se conoscendo i nostri polli, viene difficile pensare che un semplice messaggio sui social possa cambiare tutto in positivo.

La casa di Castelvetro e la possibilità di un futuro in rosso

La vicenda della privacy è stata davvero clamorosa, con Charles Leclerc che ha giustamente rilasciato quell’appello di cui si è tanto parlato in questi giorni. I più ottimisti, tuttavia, hanno visto in maniera molto positiva l’acquisto di una casa nei pressi di Maranello da parte del monegasco, come una quasi certezza del fatto che resterà in Ferrari anche in futuro.

Ricordiamo che il suo contratto con la Scuderia modenese andrà in scadenza alla fine del 2024, quando anche Carlos Sainz dovrà decidere se rinnovare o se sposare un qualche altro progetto in chiave futura. Al momento, la situazione è poco chiara, anche se Charles ha più volte giurato amore eterno al Cavallino, cosa che però tanti altri, tra cui Fernando Alonso, avevano già fatto in passato.

Tutto dipenderà da quello che riuscirà ad offrirgli la Scuderia modenese, che al momento non è di certo un team di riferimento. La Red Bull pare aver scavato un solco sul fronte tecnico che la terrà davanti a tutti sino alla fine del 2025, ed a questo punto, diventa difficile pensare ad un futuro differente.

La Mercedes non è infatti all’altezza del team di Milton Keynes, ed è quasi impossibile pensare che Christian Horner voglia decidere di portare il monegasco al fianco di Max Verstappen nei prossimi anni. Charles deve sperare che la Ferrari si dia una svegliata, ed a quel punto sì che l’acquisto di una casa a Castelvetro di Modena avrà avuto un senso.