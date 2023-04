Hamilton pronto a lasciare la Mercedes? A sorpresa svela quando lo farà

Mentre il paddock si interroga se mai arriverà il rinnovo di Hamilton con Mercedes, lui sembra aver già scelto. Ecco il suo ruolo.

Lewis Hamilton si trova ad un bivio. Il suo contratto con la Stella scadrà a fine 2023 e per adesso tutto tace. Il team principal Toto Wolff aveva infatti parlato di firma entro l’avvio del campionato, ma dopo tre gare a Stoccarda non hanno ancora trovato la quadra. Non sappiamo se sia per ragioni economiche o altro, sta di fatto che ad oggi sul 2024 del britannico il punto interrogativo è imperante.

Sebbene il ritiro di Russell in Australia per noie tecniche lo abbia aiutato ai fini della classifica generale piloti, per il secondo anno consecutivo il #44 ha dato la sensazione di soffrire. Come lui stesso ha più volte affermato la W14 non è adatta al suo stile, motivo per cui non è in grado di tirare fuori il massimo. Una condizione che, alla lunga, se i pesanti aggiornamenti previsti per Imola non dovessero funzionare a suo favore, potrebbe portare la dirigenza a diminuire e non di poco il cachet offerto al sette volte iridato.

Che questo possa farlo allontanare dal Circus? Pare di no. E neppure sembra possibile il suo trasferimento in Ferrari, quale scambio con Charles Leclerc. Stando a quanto da lui stesso dichiarato la volontà sarebbe quella di diventare una sorta di Stirling Moss. Suo idolo. Cosa significa? In pratica vorrebbe diventare ambasciatore Mercedes. Un proposito che non è certo un segreto avendolo spesso ripetuto in passato. Va da sé che, in questa maniera, il passaggio alla Rossa diventa pressoché impossibile.

Cosa farà Hamilton? Il messaggio è chiaro

Vista così, dall’esterno, potrebbe essere più plausibile la strada del ritiro per dedicarsi alle sue tante attività legate al mondo dello spettacolo. E poi agganciandosi proprio a questo impegno tra cinema, moda e musica, potrebbe svolgere la funzione di portavoce del marchio e farlo conoscere in ambienti in cui le automobili non sono al vertice dei discorsi. Per parlare dell’epoca contemporanea, un po’ come sta facendo Mika Hakkinen con la McLaren di cui brand ambassador dal 2017.

“Mi sento benissimo in questa scuderia e continuo a sentirmi a casa. È una famiglia”, ha affermato a Motorsport.com. “Ad essere sincero, mi vedo con le Frecce d’Argento fino alla fine dei miei giorni”.

Stando a questo commento c’è poco da sperare per i ferraristi, anche se l’ex F1 Gerhard Berger, di recente, esprimendosi su certe esternazioni di Ham, ha asserito che nella top class nessuno svela le carte, o dice le cose come stanno davvero.

Tornando al desiderio del 38enne di imitare l’indimenticato driver inglese, scomparso nel 2020, l’asso di Stevenage ha tenuto a sottolineare il fatto che sia stato un uomo della Casa tedesca fino alla sua morte. “Il mio sogno è proseguire con questo costruttore e costruire qualcosa assieme“.

Per il momento comunque, l’inglese non vuole saperne di cedere il posto ad altri. Ovviamente, finché non ci sarà l’annuncio ufficiale tutto rimarrà aleatorio e da condizionale, motivo per cui, seppur la sensazione potrebbe essere quella di un’uscita di scena abbastanza vicina, lui fa intendere che in 2024 sarà ancora da full immersion in F1.

“Ho degli rapporti fantastici all’interno del team“, ha ribadito con forza confessando di essere pronto a prolungare la sua permanenza avendo ancora l’energia e la competitività necessaria per gareggiare ad alti livelli. “Dunque, finché sarò in grado di dare un contributo, se me ne verrà data l’opportunità, continuerò. Al contrario quando mi sentirò incapace di farlo, allora sarà il momento giusto per essere sostituito da un giovane. Ma io stesso lo sono ancora e in più mi sento in forma“, ha chiosato mettendo a zittire coloro che lo vorrebbero all’angolo.