MotoGP Austin, qualifiche: Bagnaia in pole position, fantastico Rins in prima fila

La pole position della MotoGP ad Ausitn è stata ottenuta da Pecco Bagnaia davanti ad un grande Rins. Deludono le Aprilia e Morbidelli.

Prima pole position stagionale per Pecco Bagnaia in questa stagione della MotoGP 2023. Il campione del mondo in carica ha girato in 2’01”892, facendo regnare la Ducati dopo un week-end in cui aveva giocato molto a nascondino. L’eroe di giornata è sicuramente Alex Rins, che con la Honda LCR si prende la prima fila.

Lo spagnolo è andato fortissimo per tutto il week-end, sulla pista che nel 2019, ai tempi della Suzuki, gli diede la prima vittoria in carriera in MotoGP. Dietro di lui c’è un ottimo Luca Marini, in gran palla per tutto il week-end, con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team ancora una volta in prima fila.

Quarta posizione per Alex Marquez con la Ducati del Gresini Racing, sicuramente uno dei più delusi di giornata. Il fratellino di Marc, infatti, sembrava in lotta per la pole position, ma proprio durante l’ultimo time attack è caduto, perdendo anche la prima fila. Quarto Marco Bezzecchi, che è riuscito a metterci una pezza con un’ottima qualifica dopo un fine settimana che non lo aveva visto protagonista.

Sesto Aleix Espargaró con la prima delle Aprilia, il quale ha accusato quasi sette decimi di ritardo. La RS-GP, su questa pista, è in grande difficoltà, e la conferma arriva l’ottava posizione di Maverick Vinales, dietro anche alla Yamaha di un Fabio Quartararo che più di tanto non riesce a fare con questa moto, così poco competitiva e non all’altezza del suo talento.

Nono Johann Zarco con la prima delle Pramac, in un turno da incubo per il team di Paolo Campinoti, con Jorge Martin dodicesimo dopo che entrambi sono caduti più volte. La top ten è completata dalla prima KTM, quella di Jack Miller, seguito dal compagno di squadra Brad Binder. Anche le moto austriache, di certo, non hanno brillato.

MotoGP, sofferenza per Morbidelli e le Honda ufficiali

La qualifica della MotoGP scatta con il Q1 in quel di Austin, con diversi nomi interessanti presenti, tra cui il leader del mondiale Marco Bezzecchi e le due Honda ufficiali di Joan Mir e Stefan Bradl. Il “Bez” è subito protagonista, e dopo un venerdì difficile piazza un buon 2’02”523 ipoteca subito la qualificazione al secondo turno di qualifica.

Dietro di lui, dopo i primi tentativi, si issa Johann Zarco seguito a ruota da Franco Morbidelli. L’alfiere di casa Yamaha non ha avuto una giornata facile in approccio con questa pista, ma è chiaro che da parte sua ci si aspetti una conferma dopo un buon week-end in Argentina.

Fatica come da copione Michele Pirro, chiamato dalla Ducati per rimpiazzare Enea Bastianini, ancora non pronto per tornare in pista. Mir ci prova e si piazza in seconda posizione, scalzando Zarco dalla posizione buona per entrare nel Q2 ad un paio di minuti dalla bandiera a scacchi.

Cade Raul Fernandez che deve così rinunciare al tentativo di qualificazione, ma è Zarco a fare il colpaccio in 2’02”387, che si piazza davanti a tutti, con Bezzecchi che comunque passa il turno. Nulla da fare così per Mir che deve accontentarsi del terzo tempo, davanti ad un Morbidelli a cui è mancato l’ultimo spunto.

Quinto Miguel Oliveira, che al rientro dopo l’infortunio precede Fabio Di Giannantonio e Takaaki Nakagami. Dietro al giapponese c’è Pirro, davanti a Fernandez ed Augusto Fernandez con la deludente KTM del GasGas. Ultima fila per Bradl e Jonas Folger, che non poteva fare nulla di più.

Nel Q2 infuria la bagarre per la pole position

Curiosa la strategia di Fabio Quartararo nel Q2, che va in pista da solo senza seguire la tattica degli altri, che viaggiano praticamente in gruppo. Il primo run vede Pecco Bagnaia in gran forma, con il miglior tempo in 2’02”576, mentre il campione del mondo della MotoGP 2021 non trova il passo sperato.

Cade nel frattempo Jorge Martin, uno dei grandi candidati alla pole position dopo il miglior tempo nelle seconde prove libere. Pecco intanto migliora ancora e sigla un super 2’02”242, allungando su Luca Marini che si piazza alle sue spalle. Incredibile quanto accade poco dopo, con Alex Marquez che piazza lo stesso tempo al millesimo del battistrada.

Cade anche Jack Miller con la KTM, proprio nel momento in cui si entra nella fase decisiva della qualifica. Marco Bezzecchi si piazza terzo, mentre Martin cade di nuovo e conclude una giornata da incubo. Clamoroso il miglior tempo di Alex Rins con la Honda LCR in 2’02”052, mentre si perde anche Marquez che scivola a Curva 15.

Il colpaccio di Bagnaia arriva in 2’01”892, scalzando Rins e prendendosi la prima pole position stagionale. Strepitoso comunque lo spagnolo che batte Marini, mentre il quarto posto è di Marquez davanti a Bezzecchi ed Aleix Espargaró. Settimo Quartararo immerso nella crisi tecnica della Yamaha. Alle 22 la Sprint Race.