F1, Cassano si scaglia contro Leclerc: l’ex calciatore non fa sconti al pilota della Ferrari

Antonio Cassano ha parlato di F1 e di Charles Leclerc in queste ultime ore, usando parole pesanti contro il ferrarista. Tempi duri a Maranello.

La Ferrari è nell’occhio del ciclone, ma la stessa cosa può essere detta per Charles Leclerc. Il monegasco ha commesso un errore nelle prime fasi del GP d’Australia di F1, toccandosi con l’Aston Martin di Lance Stroll e ritrovandosi costretto al ritiro. Dopo questo episodio, sembra di essere tornati al momento in cui Sebastian Vettel fu messo sotto pressione dalla stampa italiana per le sue défaillance, e non vorremmo che anche con il monegasco accadesse la stessa cosa.

La Ferrari non è più il centro della F1, ed è più corretto dire che ne è diventata una comparsa. Il Cavallino non è protagonista, ed attaccare il pilota è un qualcosa che al momento non sta né in cielo né in terra. Poi, è ovvio che a Melbourne sia Leclerc che Carlos Sainz non siano stati perfetti, ma quando hai tra le mani un mezzo così scadente è dura farsi largo.

Uno dei commenti meno piacevoli da ascoltare in questi giorni è arrivato da Antonio Cassano, che ha parlato di Leclerc e della Ferrari, non risparmiando critiche importanti. L’ex calciatore ha invece lodato Max Verstappen, il quale, a suo parere, potrebbe demolire tutti i record esistenti visto che ha ancora davanti una carriera molto lunga.

F1, Antonio Cassano è duro con Charles Leclerc

A volte la F1 viene trattata da qualsiasi personaggio, che può parlare anche per sentito dire e non per conoscenza diretta della materia. In questo caso, a far discutere e non poco ci ha pensato Antonio Cassano, l’ex calciatore che è intervenuto su Twitch alla BoboTV. L’ex Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter, Parma e Verona ha parlato di Charles Leclerc, rivolgendo una dura critica al pilota della Ferrari.

Ecco le sue parole: “Charles si inventa sempre qualcosa, si lamenta della macchina che non va. Sainz è arrivato settimo”. A questo punto, i social sono andati in delirio, dal momento che Cassano ha commesso il primo dei due gravi errori nel corso del suo intervento. Infatti, Carlos Sainz è arrivato dodicesimo e non settimo, ed è davvero incredibile pensare che Leclerc stia facendo tutto questo per trovare una scusa.

Stiamo parlando di uno dei piloti di maggior talento dell’intera F1, che ha commesso un errore domenica scorsa, ma che da anni deve sorbirsi le strategie fallimentari della Ferrari, che a parte l’inizio del 2022, non gli ha mai dato tra le mani una monoposto che potesse essere competitiva. Per questo motivo, Cassano farebbe meglio ad informarsi prima di sparare certe eresie, in un campo in cui non ha competenza.

In seguito, l’ex fantasista ha commentato la difficile situazione della Ferrari, ed ha risposto alla domanda di Christian Vieri, che gli ha chiesto per quale motivo non torni Luca Cordero di Montezemolo: “All’epoca il mago era Todt, Schumacher era uno che era in grado di parlare con la macchina”. L’intervento di Cassano non è terminato, perché ha parlato anche di Max Verstappen, esaltando il suo talento, ma commettendo anche un altro pesante errore che fa capire quanto segua poco approfonditamente questo mondo.

Fantantonio esalta Max Verstappen

Il dominatore assoluto della F1 moderna è Max Verstappen, che a Melbourne ha dominato riallungando in classifica mondiale su Sergio Perez. Il campione del mondo viaggia spedito verso il terzo titolo mondiale, e grazie al suo talento e ad una Red Bull di un altro pianeta può pensare anche di chiudere i conti in maniera piuttosto rapida.

Antonio Cassano ha detto la sua sul fenomeno olandese, affermando che potrebbe disintegrare tutti i record possibili immaginabili: “Verstappen ha solo 22 anni, può correre ancora almeno per 15, 16 anni. Dobbiamo far attenzione a tutti i record”. Tuttavia, l’ex calciatore ha ovviamente sbagliato l’età del campione del mondo, che il prossimo 30 settembre ne compirà 26.

L’idea di base è comunque corretta, dal momento che Super Max ha la strada spianata almeno sino a fine 2025, visto che il regolamento tecnico non cambierà sino a quella data, e con questa Red Bull c’è davvero poco in cui sperare. Cassano, ancora una volta, ha dato a tutti un buon motivo per parlare di lui, e le critiche non sono di certo mancate.