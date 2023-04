Tesla, una cosa preoccupa tutti gli acquirenti: scopriamo di cosa si tratta

La Tesla ha diversi modelli nella sua gamma, ed oggi vi sveleremo i prezzi. Alcuni sono abbordabili, altri sono ai livelli delle supercar.

Uno dei fenomeni più interessanti da analizzare negli ultimi anni relativamente al mondo dell’automotive è quello della Tesla, ovvero la compagnia di Elon Musk che ha ottenuto un successo enorme, puntando sull’auto elettrica. Dopo un boom iniziale, la casa americana sta ora affrontando una fase difficile, a causa di pericolosi problemi di affidabilità.

Sotto accusa per alcuni incidenti c’è il sistema di guida assistito, che ha causato ben 14 incidenti negli ultimi mesi, due dei quali mortali. Anche gli incendi provocati da guasti alle batterie non sono una novità per Tesla, che di certo non produce veicoli che costano poco. Ecco a quanto ammontano i prezzi di queste vetture, così tanto discusse in questi tempi.

Quanto costa una Tesla? La Model 3 è la più economica

La Tesla ha diversi modelli, ma non ci sono dubbi sul fatto che la Model 3 è quella con i prezzi più bassi, che infatti è anche la regina delle vendite per il marchio di Elon Musk. Può essere acquistata ad una cifra che parte da 41.490 euro, di certo non una spesa così bassa, ma comunque accettabile considerando che stiamo parlando dell’auto più tecnologica del mondo, o almeno così viene definita.

Si tratta di una berlina a quattro porte di Segmento D, che è ovviamente a propulsione elettrica ed equipaggiata con batterie agli ioni di litio. La sua produzione è iniziata nel luglio del 2017 e, restando in ambiti di costi di acquisto, è una di quelle che in Italia ed in gran parte del mondo ha conosciuto un ampio abbassamento del prezzo.

La crisi economica ha infatti colpito anche la Tesla, che non sta passando un momento facile anche a causa degli incidenti e degli incendi di cui vi abbiamo parlato prima. La seconda più economica è la Model Y, acquistabile a partire da 46.990 euro, e nel suo caso le dimensioni aumentano.

Stiamo infatti parlando di un Suv Crossover, che è entrata in produzione a partire dal gennaio del 2020. Si tratta di una delle creature più moderne della casa americana, anche lei full electric e spinta da batterie agli ioni di litio che possono essere ricaricate. La Model 3 e la Model Y sono quelle che vendono maggiormente per via di costi tutto sommato accettabili, ma con le prossime che andremo a nominare, la spesa si alzerà enormemente.

La Model S e la Model X richiedono una spesa enorme

Si sale oltre i 100 mila euro per entrare nell’ambito delle due Tesla più costose, e partiamo dalla Model S, che è anche quella più performante di tutte. Per averla è necessario spendere la cifra minima di 104.990 euro, ed il suo lancio avvenne nel lontano 22 giugno del 2012, e per questo risulta essere la prima creazione di questo costruttore.

Si tratta di una berlina a cinque porte di segmento F, e detiene anche un altro primato. La Model S è infatti la prima berlina di lusso elettrica che è stata prodotta in serie, e ci sta visto tutta la tecnologia che si porta dietro e le ottime prestazioni che il suo prezzo sia così elevato, anche se lei stessa non è stata esente da problematiche in questo primo decennio di attività.

Le batterie sono di varie capienze, ed ha toccato anche un’autonomia superiore ai 600 km, un ottimo dato. La vettura che costa più di tutte è però un’altra, vale a dire la Model X, il mastodontico Suv che da alcuni anni ha conquistato tantissimi appassionati, anche se è una vettura particolare.

Si tratta di un mostro della strada, un crossover Suv da cinque porte di Segmento J che nacque nel lontano 2015, e che nel corso degli anni ha conosciuto varie evoluzioni. Per assicurarsela, pensate voi, ci vogliono ben 124.990 euro, una spesa enorme e che la rende il top di gomma per questo costruttore.