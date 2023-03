Questa Tesla è ridotta ad un catorcio: poco dopo accade l’impensabile

Una Tesla Model 3 era ridotta a condizioni proibitive, ma qualcuno è riuscito a cambiarne il destino con un intervento davvero strepitoso.

Quello della Tesla è un fenomeno davvero curioso da raccontare, perché stiamo parlando della geniale compagnia di Elon Musk che è stata la pioniera delle auto elettriche. Uno dei modelli di maggior successo è di sicuro la Model 3, lanciata nel 2017 e che è una delle più vendute in assoluto.

Quella protagonista del nostro racconto odierno, tuttavia, non ha avuto un destino poi così brillante, visto che è stata costretta a sottoporsi ad un lungo car wash per riparare agli errori di gestione del suo legittimo proprietario. Siamo sicuri che le immagini della Tesla che vedrete non vi lasceranno indifferenti.

Tesla, guardate il car wash della Model 3

La Tesla Model 3 di cui abbiamo illustrato le varie tecnologie più in basso è finita preda di qualche proprietario davvero poco attento al suo benessere, viste le condizioni in cui è arrivata presso l’officina che si è occupata del car wash. L’auto è totalmente sporca di polvere e terriccio, senza una precisa spiegazione logica.

Per fortuna, un team di esperti si è occupato di una pulizia davvero molto accurata, e credeteci che non era affatto facile pensare di migliorare la situazione di questo gioiello finito nelle mani sbagliate. Il video che abbiamo postato in basso si apre con le immagini della vettura intrisa di sabbia e terriccio, per poi cambiare a vista d’occhio.

Le operazioni su questa Tesla avvengono in maniera certosina, con ogni singola parte del veicolo che viene lavata e lucidata, prestando la minima attenzione anche alle parti più sensibili. Vi assicuriamo che, tra prima e dopo, si rischia anche di pensare che non si tratti della stessa vettura.

L’auto più intelligente del mondo

La Tesla Model 3 è uno dei veicoli più discussi del momento, soprattutto in Italia. Infatti, con un ulteriore abbassamento dei prezzi, questa vettura è ora entrata a far parte di quelle acquistabili con gli incentivi, e sarà possibile portarsela a casa, se in possesso dei giusti requisiti, con una spesa di circa 36 mila euro come minimo.

La Model 3 è una vettura di Segmento D che è ovviamente full electric, ed è spinta da batterie agli ioni di litio che l’hanno portata ad essere definitiva la vettura più intelligente presente sul mercato. Infatti, è dotata di tantissimi sistemi di bordo, che permettono di controllarne l’incedere in ogni momento.

Si tratta del quarto esemplare lanciato dal marchio di Elon Musk, ed è quella prodotta in maggiori quantità che ha ottenuto un buon successo in termini di vendite. Di questo modello se ne iniziò a parlare nel lontano 2007, quando fu stilato il piano aziendale che avrebbe portato poi questa casa costruttrice a diventare la regina indiscussa delle auto “alla spina”.

Vi starete chiedendo perché è definita così intelligente, ed il motivo è presto detto. Su questo gioiello è previsto di serie l’Autopilot, ovvero un software di livello 3 che permette alla Model 3 di girare da sola, con ben 8 telecamere e 12 ultrasuoni che si occupano dei vari controlli necessari per procedere in sicurezza.

Inoltre, ci sono tanti altri sistemi che la rendono davvero unica nel suo genere, un vero e proprio salto nel futuro che sino a pochi anni fa appariva davvero impossibile da immaginare. Un’altra caratteristica unica è la Sentry Mode, ovvero un sistema di bordo che registra tutto ciò che avviene attorno al veicolo quando viene parcheggiato. In questo modo, si possono rilevare eventuali atti vandalici o fatti poco comuni, ma oltre a ciò c’è anche tanto altro, e vi consigliamo di informarvi seriamente su questo gioiello tecnologico.

Nel video postato qui, caricato sul canale YouTube “The Detail Geek“, potrete apprezzare le fasi del car wash di cui vi parlavamo in precedenza, ed è davvero difficile da capire come sia mai possibile che un capolavoro di ingegneria di questo tipo sia stato ridotto ad un tale livello di sporcizia. Per fortuna, l’esperto che si è occupato del lavaggio l’ha poi riportata al suo splendore originale.