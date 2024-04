Ferrari, l’elettrica sarà come una F1: i fan non stanno nella pelle

Si avvicina a grandi falcate il lancio della prima Ferrari full electric della storia, previsto per fine 2025. Vigna fa un annuncio.

La Ferrari vive un momento magico per quanto concerne il settore prodotto, con risultati che, di anno in anno, vengono migliorati ed anche di parecchio. Il 2023 si è chiuso con oltre 13.000 auto vendute ed un utile netto di oltre un miliardo di euro, un qualcosa che mai era avvenuto in passato. Tra poche settimane verrà svelata la nuova auto dotata di motore V12 all’anteriore, l’erede della 812 Superfast, che potrebbe chiamarsi Miami.

In seguito, toccherà anche all’erede della LaFerrari, ed in questo caso, la scelta dovrebbe essere su un V6 turbo Plug-In Hybrid, tecnologia che a Maranello è molto apprezzata. Nel quarto trimestre del 2025 debutterà la prima Ferrari elettrica della storia, per il quale è in costruzione un E-Building in quel di Maranello, e che sarà pronto tra pochi mesi. La casa del Cavallino sta effettuando test ogni settimana su quest’auto, sulla quale però non è trapelato ancora nulla, essendo un progetto segretissimo e blindato. L’amministratore delegato Benedetto Vigna crede molto nella prima Rossa ad emissioni zero, ed è pronto per questo salto in un nuovo mondo.

Ferrari, ecco le parole di Benedetto Vigna sull’elettrica

Si parla molto della prima Ferrari elettrica della storia, con Benedetto Vigna che ha assicurato prestazioni da F1, oltre ad un sound molto speciale, che andrà a ricordare quello dei motori V12, in modo da far sentire il cliente in un mondo del tutto nuovo, ma con forti richiami al passato. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata a quelle che sono state le sue ultime parole, relative ad un progetto molto atteso.

Sentite cosa ha dichiarato: “Posso dire che il lavoro va avanti di settimana in settimana, la proviamo molto spesso ed ho l’occasione di vederla di continuo. Credo sia davvero unica, il team sta facendo un ottimo lavoro. Credo sia ottimo ciò che stiamo facendo in termini di piacere di guida che vogliamo assicurare ai clienti, e ci abbiamo lavorato tanto negli ultimi due anni. Era chiaro che la transizione, in un qualsiasi ambito, non sono mai troppo rapide. Non si poteva pensare di fare una transizione repentina dal termico all’elettrico. Nei miei anni di lavoro ho sempre rispettato il cliente, che è la cosa più importante il cliente. Occorre anticipare i suoi bisogni e bisogna usare in quest’ottica la tecnologia“.