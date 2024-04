Alfa Romeo, torna in gioco la Giulietta? Immagini che fanno sognare tutti

L’Alfa Romeo Giulietta è stata un’auto di grande successo, ed ora si inizia a parlare del suo possibile ritorno. Ecco come può essere.

Il momento che sta vivendo l’Alfa Romeo è estremamente positivo, con il 2023 che ha portato ad una crescita del 30% in termini di volumi di vendita. Un paio di settimane fa è stata svelata la prima auto elettrica del marchio, la controversa Junior, che al contrario di Tonale, Giulia e Stelvio, ha subito delle pesanti critiche sul fronte del design, senza contare le discussioni relative al nome Milano, che di certo hanno fatto molto parlare di loro.

L’Alfa Romeo spera che questa vettura venda comunque bene, per poi concentrarsi sulla gamma del futuro, a cominciare da Stelvio e Giulia full electric. Nei progetti c’è anche il ritorno dell’Alfa Giulietta, che nella sua versione precedente è stata immessa sul mercato nel 2010, venendo prodotta sino al 2020 negli stabilimenti FCA di Cassino. Nelle prossime righe, vi sveleremo qualche immagine inedita, e siamo certi che i fan gradiranno il nuovo progetto.

Alfa Romeo, ecco le immagini della Giulietta

Da qualche settimana si è iniziato a parlare del possibile ritorno dell’Alfa Romeo Giulietta, chiaramente in una veste diversa da quella uscita dalle linee di produzione nel 2020. Secondo quanto emerso, arriverà nel 2027 e condividerà la piattaforma con la nuova Lancia Delta, che invece debutterà nel 2028. A meno di clamorosi ribaltoni, entrambe saranno disponibili nelle sole versioni elettrificate, così come accadrà già per Giulia e Stelvio, ed anche per la Lancia Gamma attesa tra un paio d’anni.

Al momento, non esistono immagini ufficiali della Giulietta, ma il grande designer Tommaso D’Amico ha deciso di deliziare i fan con un render, che ha postato sul suo canale YouTube. In base alla sua idea, si tratterà di una vettura sportiva ma allo stesso tempo elegante, equipaggiata da un motore 2.0 turbo da 200 cavalli AT8 a benzina RWD, per cui, in netta contrapposizione con la volontà dell’Alfa Romeo e di Stellantis, che parlano di un’auto full electric.

Secondo l’autore, sono previste anche versioni elettriche e Plug-In Hybrid, ma è chiaro che in questi casi, in cui vengono realizzati i render, si guardi molto di più al design che non alla meccanica. A questo punto, vi consigliamo di osservare con attenzione il video per godervi ogni aspetto di questa vettura, che di sicuro attirerà la vostra attenzione per il suo look davvero eccezionale. Ci auguriamo che la versione definitiva sia simile a questa.