Skoda “Student Car”: la concept car disegnata dagli studenti

Prototipo realizzato da 29 allievi della Scuola Professionale Skoda su base Enyaq iV, SUV 100% elettrico con piattaforma MEB.

Sono ormai nove anni, esattamente a partire dal 2014, che gli studenti della Scuola Professionale Skoda progettano ogni anno una concept car che poi costruiscono personalmente.

Il nono prototipo, in tal senso e per questo anno 2023, verrà realizzato sulla base del SUV 100% elettrico Skoda Enyaq iV, il primo modello di serie Škoda realizzato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen.

Versatilità al potere: mezzo da campeggio ma anche ufficio mobile

Avrà un DNA più che mai elettrificato, ed impersonerà in pieno lo spirito Explore More di Skoda trattandosi di un veicolo multifunzionale, utile per il campeggio ma anche con funzioni di ufficio mobile. Un’auto ideale, in grado di fronteggiare esigenze e necessità di qualsiasi tipo.

Per il momento tutto ciò che abbiamo è un bozzetto grafico realizzato dagli studenti insieme al team di progettazione di Skoda, che ad ogni modo evidenzia già un design molto originale di questa nuova e nona Skoda Student Car.

Trazione elettrica e caratteristiche “Simply Clever” per Skoda

Un progetto e un percorso stimolante, che come scritto in apertura dal 2014 permette a giovani ragazzi di lavorare a stretto contatto con il responsabile di Škoda Design, Oliver Stefani, e il suo

team, elaborando innanzitutto le prime sagome degli esterni e degli interni, per poi trasformare le idee concettuali in un prodotto finito.

Tornando sul modello di quest’anno, l’idea che prenderà forma è quella di una vettura con trazione elettrica a batteria, compagna di viaggio personale per esperienze e scoperte.

Si avvarrà delle principali caratteristiche “Simply Clever” comuni delle auto Skoda e di una tecnologia all’avanguardia, oltre che un’ampia proposta di materiali sostenibili.

Muoversi e lavorare senza essere legato ad una scrivania, un concetto di libertà che Skoda e gli studenti della sua scuola professionale hanno provato a riassumere così.