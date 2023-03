Guidare una Red Bull F1? Ora è “quasi” possibile farlo, ma costa una cifra

Sul web è apparso un simulatore di guida di F1 dedicato alla Red Bull. Ma le sue caratteristiche lo rendono speciale, in tutti i sensi.

Il Mondiale 2023 di F1 ha vissuto i primi appuntamenti della stagione e per tanti è ritornata ovviamente la passione per le quattro ruote e la velocità. Per “sfogare” questa passione ci sono delle alternative: in primo luogo chi ha più possibilità può magari decidere di fare un corso in qualche pista in giro per l’Italia, altrimenti una più semplice “capatina” in una pista di go kart. Ma se invece volete vivere le emozioni della F1 in maniera virtuale, ecco che pc e consolle vi vengono in soccorso.

Ai più bastano un volante e una pedaliera per dare sfogo alla loro voglia di essere piloti per qualche momento, ma c’è anche chi osa di più. Magari non usando la tv ma degli occhiali per la realtà aumentata, per vivere in prima persona l’esperienza di guidare una monoposto.

Ma se si vuole andare ancora oltre, ecco che esistono delle vere e proprie postazioni di gioco che simulano la posizione di guida in una vettura di F1. Si tratta in pratica di veri e propri simulatori di guida, capace di ridare in gran parte le sensazioni che si hanno in pista. I prezzi? Di sicuro non proprio alla portata di tutti, ma qualche appassionato di simracing di sicuro è disposto a spendere certe cifre.

Un simulatore “caro” per guidare una Red Bull

In effetti, alcuni simulatori che si possono acquistare oggi sono in grado di competere con quelli che i team di F1 hanno nei loro quartier generali per sviluppare le loro auto e addestrare i loro piloti. E l’esempio migliore è un simulatore Red Bull completo di cellula di sopravvivenza, muso e ala anteriore, oltre ovviamente a uno schermo panoramico installato dietro il volante.

Questo simulatore noto come Red Bull Racing RB18 Show Car Simulator Champions Edition però non è semplicemente un sogno ma un oggetto che è finito in vendita nel negozio ufficiale della Formula 1, F1 Authentics. Come detto, si ispira alla RB18 con cui Max Verstappen ha vinto il suo secondo Mondiale lo scorso anno e riproduce fedelmente la parte anteriore della vettura in ogni dettaglio.

Insomma il sogno di ogni videogiocatore. Peccato però che il prezzo sia decisamente alto, quasi come una supercar. Infatti parliamo di 115.563,95 euro, non uno scherzo. Ma il motivo è presto detto: oltre alle forme della vera Red Bull, questo ha anche l’hardware necessario per la simulazione, oltre al widescreen di AOC e un avanzato sistema audio Z906 con tecnologia THX Surround. Ha addirittura la parte più importante, un volante con force feedback a immagine e somiglianza di quello che usa realmente il team Red Bull, con sistema di sgancio rapido come quello vero. Inoltre può anche essere ordinato con la decorazione e il numero di Max Verstapen o Sergio Perez.

Le alternative ci sono

Ma a dire la verità non c’è solo il prezzo a rendere questo simulatore un pezzo difficile da accaparrarsi, ma anche le dimensioni. Infatti servirebbe una stanza bella grande per contenerlo, visto che misura 4,1 metri di lunghezza, 1,4 metri di larghezza e addirittura 160 kg.

Ma se volete il sito di F1 Authentics offre alternative a un prezzo decisamente inferiore rispetto al simulatore Red Bull. Intanto c’è la versione Race Edition dello stesso simulatore precedentemente mostrato che elimina l’ingombrante alettone anteriore ma per averlo bisogna comunque sborsare 86.672,95 euro. Altrimenti scendendo molto col prezzo ecco che ci sono postazioni da F1 come il Playseat Formula Red Bull Racing che replica la posizione in una F1 ma che è disponibile anche su altre piattaforme con colorazioni diverse, compresa quella del team Mercedes, che costa poco più di mille euro. Altrimenti se si vuole salire un po’ più di livello a poco più di 2500 euro c’è il Playseat Formula Intelligence Red Bull Racing, che opta per un robusto telaio tubolare che fornisce extra comfort e robustezza al telaio, quasi per replicare un abitacolo vero.