Red Bull, Perez non può essere campione? Checo fa un gesto strano

La Red Bull ha l’auto migliore e solo Sergio Perez può insidiare Max Verstappen. Checo fa però riflettere i fan sulle sue reali possibilità.

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita, così come quello del Bahrain, è stato molto soporifero a livello di spettacolo offerto, l’esatto contrario rispetto allo scorso anno. La Red Bull è infatti in possesso di un vero e proprio siluro, che è stata per alcuni tratti della domenica di Jeddah di un secondo ed anche oltre superiore rispetto ai primi inseguitori.

In questo caso, il successo se lo è preso Sergio Perez, che è scattato dalla pole position ed ha dominato la corsa, sbagliando solo la partenza dove era stato scavalcato da Fernando Alonso con l’Aston Martin. Dopo soli due giri, il messicano si è ripreso il comando delle operazioni, volando via indisturbato.

Max Verstappen ha rimontato dalla quindicesima alla seconda posizione, mantenendo un punto di vantaggio in classifica mondiale. Per farlo, ha dovuto mettere a segno il giro più veloce all’ultimo giro prendendosi il punto addizionale, disobbendedo all’ordine di squadra che aveva chiesto ai due piloti di alzare il piede.

Super Max è il capitano indiscusso all’interno della Red Bull, ma è chiaro che Perez, che andrà in scadenza di contratto a fine anno, vuole giocarsi le sue possibilità. Il team di Milton Keynes ha una superiorità tale da poter permettere ai due piloti di giocarsela ad armi pari, ma questo non sembra essere il caso visto ciò che è accaduto dopo la gara.

Red Bull, Perez cancella un Tweet e fa discutere

La F1 di oggi è molto legata al mondo dei social, ed i piloti sono sempre più attenti a ciò che scrivono. In casa Red Bull c’è una grande cura di questo settore, così come in Mercedes, ma oggi affronteremo un caso legato al comportamento dei singoli piloti e non delle squadre.

Infatti, dopo la vittoria in Arabia Saudita, Sergio Perez aveva palesato la sua volontà di essere campione del mondo, scrivendo su Twitter: “In gara è stata più dura di ciò che si possa pensare, ma alla fine sono molto contento di aver conquistato la mia quinta vittoria in carriera in F1. Sono anche felicissimo per il risultato di squadra, continueremo a spingere molto forte, voglio diventare campione del mondo“.

Per qualche ora, il tweet è rimasto uguale a quando è stato scritto, ma ai fan non è sfuggita una modifica arrivata poco dopo che fa una grande differenza. Infatti, l’ultima frase è stata rimossa, ovvero quella in cui il pilota della Red Bull affermava di voler diventare campione del mondo, un qualcosa che fa molto discutere.

Fue más duro de lo que pensé, pero al final estoy feliz de lograr mi quinta victoria en F1. Muy contento por el resultado del equipo. Vamos a seguir empujando muy fuerte. #SaudiArabianGP pic.twitter.com/cy9whqzBHx — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 19, 2023

La situazione è davvero molto tesa, perché c’è chi dice che l’ordine di eliminare ciò che aveva scritto è arrivato direttamente dal team, e non è stata fatta chiarezza da parte di nessuno. Il team di Milton Keynes, e questo è chiaro, punta tutto su Max Verstappen, ed ora sarà curioso vedere ciò che succederà a partire da Melbourne.

Ecco perché Perez non ha speranze contro Verstappen

Max Verstappen è un due volte campione del mondo di F1, ed è senza dubbi il migliore in assoluto in questo periodo storico. Sergio Perez è un ottimo pilota su cui la Red Bull ha puntato, ma che secondo la quasi totalità degli esperti non ha la minima speranza di poter competere contro l’olandese. Va detto che c’è anche una motivazione ulteriore che delegittima Checo dalla possibilità di lottare, che va ben oltre l’aspetto legato al talento ed alla velocità dei due piloti in pista.

Infatti, Super Max porta un indotto impressionante a livello di sponsor e marketing, ed è inoltre uno che il team di Milton Keynes ha coltivato sin da quando era bambino, mentre Perez è stato preso dopo una lunga carriera in cui ha corso per altre squadre, crescendo nella Ferrari Driver Academy, anche se si parla di tantissimo tempo fa.

A questo punto, appare ben chiaro quanto sia impossibile pensare ad un Checo campione, come ha ben fatto intendere in questi giorni anche Jos Verstappen. Di certo, il clima non è affatto sereno, e questo tweet di Checo a cui è stata “amputata” una parte non fa pensare a nulla di buono per il pilota messicano.