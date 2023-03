Che ci fa una Chevrolet ad un funerale? La modifica è da brividi

Supercar e carri funebri, un binomio che esiste da sempre. Ma in Cile è apparso un esemplare che ha fatto davvero clamore.

L’ultimo viaggio è quello che vorremmo tutti rimandare il più possibile. Ma a dire la verità c’è chi anche quel momento vuole vuole viverlo (se così possiamo dirlo) in maniera particolare. Gli operatori delle onoranze funebri non mancano di una certa dose di fantasia. In Italia poi ci sono diverse aziende che da tempo usano una certa dose d’ironia per esorcizzare il momento che purtroppo arriva per tutti. Se andiamo a scavare i racconti, ne troviamo di situazioni particolari vissute proprio nel giorno dell’addio ai propri cari. C’è però il fatto che molti, soprattutto appassionati di motori, vogliano per questo loro ultimo viaggio, siano accompagnati da un mezzo speciale.

I servizi di onoranze funebri si sono adoperati ormai da tempo con auto speciali, che sono in alcuni casi delle vere supercar, che in molti casi rispondono alle richieste delle famiglie e dei propri cari. Tra i più particolari carri funebri avvistate sul web citiamo una Ferrari 308 nera lucida con i cerchi in lega a specchio e una 360 Modena rosso fiammante noleggiabile a quasi 600 euro l’ora. Così come una Porsche Panamera, avvistata tempo fa in Sicilia.

C’è addirittura chi ha visto una BMW Serie 5 sportiva approntata per l’ultimo viaggio di un uomo, ma anche una Tesla Model S modificata, che è stata messa tempo fa in vendita su un sito norvegese al prezzo di circa 2 milioni di euro. Di solito però sono Jaguar, Rolls Royce, Mercedes, Maserati le auto che vengono scelte come carri funebri dagli appassionati delle quattro ruote. In Cile però nelle ultime ore hanno fatto scalpore delle immagini di una vettura utilizzata per un funerale davvero mai vista.

Carri funebri, la novità arriva dal Cile

Ad avvistare questa auto particolare è stato il canale supercar.fails, che ne ha condiviso una clip sui social e ha fatto il giro del mondo. Parliamo di una Chevrolet Camaro, rifinita in bianco e decorata da un paio di strisce da corsa sul cofano, con ruote nere e un V8 dal sound davvero accattivante.

In fatto di carri funebri questa è una vera novità. Questo modello di Camaro è decisamente più alta da terra del modello sportivo in commercio, poiché deve essere in grado di trainare una bara, inoltre monta fanali posteriori che sono quelli di serie ma hanno delle minuscole strisce nere tra di loro. Nonostante la sua nuova natura, questa macchina può ancora fare schifo.

Curioso però il fatto che questa Chevrolet abbia trovato una seconda vita in questo tipo di servizio. Anche perché la General Motors ha recentemente annunciato che l’attuale Camaro andrà in pensione dopo l’uscita dell’ultimo aggiornamento, in programma nel 2024. In realtà il nome Camaro continuerà ad esistere e potrebbe trasformarsi in un veicolo elettrico. Ma chissà se qualcuno non deciderà di acquistarne una e farne davvero uno dei carri funebri più ambiti su piazza, proprio come fatto in Cile. Per garantire un ultimo viaggio davvero incredibile.