Valentino Rossi pazzo per le curve: non solo in moto, le ex più hot

Prima di incontrare l’attuale compagna, Valentino Rossi è stato legato a donne bellissime e note al mondo dello spettacolo. Ecco chi sono tutte le ex del Dottore.

L’ex campione del mondo di Moto GP è diventato padre da marzo 2022 dalla sua compagna Francesca Sofia Novello. La nascita della piccola Giulietta è stato un evento documentato ampiamente sui social, dove la modella ha condiviso passo dopo passo tutta la fase della gravidanza. Prima di fare coppia fissa con l’influencer, il Dottore ha avuto tantissime donne.

La vita sportiva di Valentino Rossi è stata coronata da importantissime vittorie, mentre quella privata è stata fatta da bellissime storie d’amore. Nonostante la popolarità, il Dottore ha vissuto le sue relazione sempre con discrezione e garbo, senza fare scalpore e darsi in pasto al gossip.

Dal 2018 Rossi è felice accanto a Francesca, con la quale è venuto allo scoperto in via ufficiale nel novembre di quell’anno, durante il FIM Gala Award. Da quel momento la loro relazione è stata sempre un crescendo. Ma prima di conoscere la Novello, Valentino è stato insieme a donne bellissime dello showbiz italiano. Andiamo a conoscere tutte le ex fidanzate del Dottore.

Valentino Rossi, ecco tutte le ex fidanzate

Prima di Francesca, a far perdere la testa a Valentino Rossi era stata Linda Morselli, anche lei una modella, nonché Miss Lombardia nel 2006. Hanno fatto coppia fissa per quattro anni, precisamente dal 2012 al 2016, per poi lasciarsi. Linda, dopo il Dottore, ha avuto una relazione con Fernando Alonso, campione di Formula 1.

Uno degli amori non Vip di Valentino è quello con Marwa Klebi, ragazza estranea al mondo dello spettacolo. I due sono stati insieme per tre anni, dal 2009 al 2012. Dopo la fine della relazione tra Rossi e la Morselli, tra i due c’è stato un ritorno di fiamma nel 2016, ma durato comunque pochi mesi.

Tra le ex fidanzate del Dottore spicca anche la napoletana Florinda Giamé. I due sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio. Rossi è stato legato anche ad Aura Rolenzetti, quando quest’ultima aveva solamente 16 anni. La modella è diventata nota al pubblico dopo la sua partecipazione a un reality show nel 2010.

Nel 2005 Valentino è uscito allo scoperto con Arianna Matteuzzi, una ragazza acqua e sapone con la quale è stato per tre anni. I due sono stati spesso al centro del gossip, tanto che per lungo tempo si è parlata anche di una presunta gravidanza, sempre smentita dai diretti interessati.

La primissima fidanzata di Valentino è stata Martina Stella, l’attrice toscana e il pilota si sono legati quando erano giovanissimi. Dopo qualche mese d’amore, i due si sono lasciati e lei si è fidanzata con Lapo Elkann. Oggi l’attrice è sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia ed è mamma di Ginevra.

Oltre alle compagne note, sono stati anche diversi i flirt che sono stati attribuiti a Valentino Rossi, il quale ha una sorella minore, in questi anni. Tra i nomi spiccano le ex veline Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, ma anche Fernanda Lessa. Nessuna di queste presunte relazioni è mai stata confermata dai diretti interessati.