Valentino Rossi, sapevate che ha una sorella? Ecco cosa fa

Tra i più longevi e vittoriosi piloti di moto di sempre Valentino Rossi, ha una sorella nota per alcune sue importanti doti. Scopriamo quali.

Di Valentino Rossi abbiamo sempre saputo che ha un fratello, ovvero Luca Marini, oggi impegnato in MotoGP con discreti risultati, anche se è lontano dal possedere il talento del più blasonato di famiglia. Mentre solo i seguaci più assidui erano a conoscenza dell’esistenza di una sorella. Come si chiama? Il suo nome è Clara, e non ama il motorsport. O meglio, ha scelto per sé una strada totalmente diversa.

Lontana dalle luci dei riflettori, non si è fatta vedere spesso agli eventi pubblici. Ciò che noi sappiamo, è che è molto appassionata di canto e difatti ha studiato alla scuola Pianeta Musica di Davide di Gregorio a Pesaro.

In una rara intervista rilasciata a Fanpage ha confessato di temere la velocità e di non essere particolarmente avvezza al mondo dei circuito. “Qualche volta vado al Ranch”, aveva dichiarato a proposito della megastruttura che il Dottore ha costruito a Tavullia per allenarsi e divertirsi con gli amici.

La sorella di Valentino Rossi, il rapporto con la famiglia

Papà Graziano, però, avendo i motori nel sangue non si è potuto esimere dal fornirgli qualche rudimento del mestiere. “A volte mi porta a fare kart, ma la mia esperienza nel settore finisce qua. Lui, al contrario, fa dei gran traversi e poi non ci si stanca mai di ascoltarlo. Ha sempre qualcosa da raccontare che ti incuriosisce”.

Tornando al nove volte iridato, la ragazza ha rivelato di non essere mai stata schiacciata dalla sua popolarità. “Alle persone che frequento non interessa di chi io sia parente. Per quanto riguarda Vale in sé stesso, invece, non gli invidio nulla. Apprezzo però la sua costante voglia di migliorare. Inoltre è simpatico“. Forse un po’ più stretto, anche per una questione anagrafica, è il rapporto con Luca con cui si confronta un po’ su tutto. “Però non parliamo mai di moto!”, aveva tenuto a sottolineare.

Meglio quindi riparare sulle sette note. Con il babbo condivide l’amore per big nostrani come De André, o maestri della chitarra elettrica come Mark Knopfler, Pink Floyd ed Eric Clapton.

Ritiratosi dalle competizioni a due ruote a fine 2021 per il gran dispiacere dei tifosi e del paddock stesso del motomondiale, il #46 ora si divide tra la vita da padre e le auto. Con la modella Francesca Maria Novello ha avuto una bambina Giulietta, mentre pur di restare nelle competizioni, si è tuffato nell’avventura del GT World Challenge Europe, dove dopo qualche iniziale difficoltà, ha dato prova di saper crescere.

Poliedrico ed eclettico, ha appassionato milioni di patiti delle gare, in tutto il mondo a partire dal 1996. Oltre ai nove sigilli in 432 round disputati, il marchigiano può vantare, 115 successi, 96 giri veloci e 235 podi, oltre a 65 pole position, per un totale di 6357 punti conquistati. Gli ultimi sei sono stati portati a casa proprio nella sua ultima apparizione in MotoGP su tracciato di Valencia, figli di una decima posizione assoluta.