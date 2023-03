Rubano una Lamborghini special, poi fanno una cosa assurda (FOTO)

Preparano il colpo, lo eseguono e poi non sanno cosa farsene della refurtiva. Non è la prima volta che accade, ma il ritrovamento di questa Lamborghini fa molto riflettere.

Vi sono supercar che fanno sognare. Sono desiderate da tutti, anche da esperti ladri che non avrebbero possibilità di acquistarla. Una Lamborghini Diablo VT è scomparsa nel Regno Unito per anni, finché non è stata ritrovata abbandonata in una fattoria. La vettura di Sant’Agata Bolognese presenta un potente motore 6.0 e fu realizzata nell’anno in cui arrivò la fusione con Audi, ovvero il 1998.

Sia Audi che Lamborghini fanno parte del Gruppo Volkswagen. La 6.0 VT, prendendo spunto dal modello originario, introdusse delle novità importanti in termini stilistici. Il frontale fu perfezionato, così come il nuovo V12. Il motore 5.7 fu sostituito con un 6.0, derivato dall’unità montata sulla Diablo GT. Il modello aveva un nuovo sistema di aspirazione con lo scarico controllato da un sistema di valvole a fasatura variabile, mentre gli alberi a camme furono rivisti rispetto a quelli usati per la GT.

L’erogazione della VT risultò più piacevole e graduale, grazie allo schema a trazione integrale. L’arrivo di Audi, famosa per il sistema Quattro, diede una bella svolta alla Lambo. In seguito fu lanciata la Murcielago, primo modello del nuovo corso. La Lamborghini Diablo 6.0 VT, prima di essere sostituita dalla Murcielago, è stata prodotta solo dal 2000 al 2001 in 260 esemplari. Una tiratura limitata per esaltare i 10 anni di storia della Diablo.

Gli interni furono rivoluzionati con nuovi sedili, nuova leva del cambio e un nuovo impianto clima. Fu rivisto anche il quadro strumenti per renderlo più moderno. La Diablo 6.0 montava poi degli inediti cerchi in magnesio da 18 pollici. L'auto vale una fortuna e ha fatto gola ai ladri.

Lamborghini, il furto di una leggenda

Una Lamborghini Diablo 6.0 VT non passa inosservata. L’auto è stata rubata due anni e mezzo fa in UK ed è sparita nel nulla. Il proprietario, Alistair McKillop, pensava che l’auto avesse lasciato il Regno Unito da tempo in un container, cambiando il numero di telaio. In realtà, con molta meno professionalità, i ladri avevano, semplicemente, abbandonato l’auto in una fattoria, non sapendo come gestire l’intricata situazione.

La pandemia potrebbe aver avuto una incidenza nella questione, non trovando probabilmente acquirenti interessanti nell’area. Era uno dei 12 esemplari con guida a destra del Regno Unito e apparteneva anche a un’ultima serie special della Diablo in tiratura limitata. Probabilmente il furto non era a commissione, ma quando sembrava tutto ormai andato perso, McKillop ha ricevuto una dichiarazione dalla motorizzazione che annunciava che qualcuno stava cercando di immatricolare la sua auto con un altro nome.

Il ritrovamento della Diablo

Il proprietario ha contattato Ciro Ciampi del Petrolheadonism Club e il segretario del Lamborghini Club UK per fare appello. L’auto era in UK e sarebbe dovuta essere trovata. E’ stata lanciata una campagna su Facebook e su Instagram che ha raggiunto gli appassionati di supercar di tutto il mondo. Attraverso IG McKillop ha ricevuto un po’ di messaggio con degli indirizzi, ma tutti falsi.

Dopo tanta attesa, all’improvviso, la supercar è riemersa in un capannone di una fattoria. Nel Somerset, una cittadina costiera situata nel sud del Regno Unito, la Diablo è stata trovata senza portiere, fari e tanti altri elementi. I ladri hanno optato per la vendita dei pezzi come l’unica via d’uscita per trarre qualche profitto economico. Avranno ricavato cifre irrisorie rispetto al valore di 300k della Lamborghini.

McKillop, pur non ritrovando la sua auto integra, ha potuto riavere nel garage la sua Diablo. Ciro Ciampi del Petrolheadonism Club ha dichiarato che i ladri che hanno abbandonato l’auto non avevano idea di cosa farne. I pezzi smerciati andranno recuperati. “Il nostro obiettivo principale è ricostruire questa vettura e far tornare la Y3LOW a brillare, ruggire e correre di nuovo. Fortunatamente il motore V12 e gli interni erano ancora nell’auto. E’ un buon punto di partenza”, ha annunciato Ciampi, come riportato da Marca.