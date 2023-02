Quanto guadagna un meccanico della Lamborghini? Ecco la cifra

Lavorare per la Lamborghini rappresenta un punto d’arrivo per un meccanico. Diamo una occhiata ai guadagni offerti dalla casa di Sant’Agata Bolognese.

Chi studia in Italia per poter lavorare ai massimi livelli nell’ambito meccanico desidera superare il colloquio in Lamborghini o in Ferrari. Nel nostro Paese rappresentano due eccellenze. La casa del Toro nacque proprio grazie ad una provocazione lanciata da Enzo all’indirizzo di Ferruccio. La Rossa era già l’auto più ambita al mondo, ma secondo il fondatore della Lamborghini era tutt’altro che perfetta.

Nacque con quest’idea di perfezione la prima vettura con il simbolo del Toro. Nel corso degli anni arrivarono sul mercato la Miura, la Countach, la Diablo e altre supercar estreme che resero il brand emiliano un icona con pochi eguali. Le vetture erano realizzate con una cura manicale, proprio per esaltare le linee tagliante delle carrozzerie. Nel campo ingegneristico rappresentarono il non plus ultra, attirando l’interesse dei più grandi personaggi dello show-business del mondo.

Ad un certo punto la Lamborghini era diventata uno status symbol, esattamente come Ferrari. Si trattò di una svolta perché la crescita fu esponenziale. Dopo tanti “passaggi di proprietà”, la casa del toro ha trovato una stabilità massima con l’inglobamento del marchio nel Gruppo VW. I fatturati della Lamborghini sono esplosi, allargando la gamma ad un modello eccezionale come la Urus. Audi acquistò il marchio del toro nel 1998 per circa 100 miliardi di vecchie lire, 60 milioni di euro, mentre oggi vale circa 10 miliardi, secondo le ultime stime di Bloomberg.

Pensate che, nonostante i tanti successi, la Lamborghini finì sull’orlo della bancarotta negli anni ‘80. Nel 2022 gli introiti della Lamborghini, invece, hanno raggiunto quasi i 2 miliardi di euro, in aumento del 30,1% rispetto al 2021. Anche il risultato operativo ha fatto registrare un incremento del 68,5%. Ad un tale stato di splendore corrisponde una situazione di benessere anche per gli operai? Vediamoci chiaro.

Gli stipendi dei dipendenti della Lamborghini

Secondo una analisi condotta da Indeed gli stipendi medi mensili per operaio/a metalmeccanico presso Lamborghini sono circa €1.897, ovvero 55% al di sopra della media nazionale. L'informazione proviene da due dati raccolti direttamente da dipendenti, utenti, e annunci di lavoro presenti su sito negli ultimi 36 mesi. Indeed tiene a specificare che i valori sugli stipendi sono basati su approssimazioni e informazioni condivise da terzi.

In ogni caso i valori offerti permettono di fare un confronto sul mercato del lavoro. Se il dato che è emerso è superiore per il 55% a quello medio, vi renderete conto delle ragioni che spingono tanti meccanici ad emigrare all’estero. I salari in Lamborghini variano molto in base a livello di competenze e di esperienze, ma non si tratta di un dato in linea con gli introiti miliardari dell’azienda. Va detto che le condizioni di lavoro della casa di Sant’Agata Bolognese sono ottime sul piano dell’equilibrio tra vita privata e lavoro.

Si tratta di una delle case costruttrici più iconiche al mondo e tutto ciò rende stimolante il lavoro. Chi desidera lavorare in Lamborghini per gli stipendi può aspettarsi una stima di 27.000 euro lordi all’anno per la posizione di operaio metalmeccanico e di circa 39.000 euro lordi annui per il ruolo di tecnico. Si tratta di stipendi che, considerati anche gli alti costi della vita della zona, non vi faranno navigare nell’oro. Hanno fatto scalpore alcune dimissioni o mancate accettazioni di ragazzi che hanno preferito non vivere o non continuare l’esperienza di lavoro. Lamborghini rimane una certezza anche in termini di bonus e ferie retribuite.

Una esperienza in Lamborghini vi aprirà nuovi orizzonti per il futuro. All’interno di una realtà aziendale così complessa lavorano vari tipi di operai, e lo stipendio può variare in base alla specializzazione e alla vostra crescita. Nonostante il Covid e la crisi dei microchip, lo sviluppo della casa di Sant’Agata Bolognese non si è arrestato, potendo basarsi sull’export e su una clientela che non conoscere crisi.