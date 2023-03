Leclerc è furibondo via radio: l’ingegnere di pista viene messo alla gogna

Charles Leclerc ha chiuso in settima posizione a Jeddah, ma durante la gara ha anche messo in imbarazzo il suo ingegnere di pista.

La domenica di Jeddah è stato uno dei punti più bassi che la Ferrari abbia mai toccato in questi anni, e la faccia di Charles Leclerc alla fine della gara la dice lunga. Il monegasco ha ormai capito che a Maranello sta solo perdendo tempo, e che ogni anno in più che passa è un’occasione sprecata.

Alla sua età, Max Verstappen viaggia spedito verso il terzo titolo mondiale consecutivo, con la seria possibilità anche di vincere il quarto ed il quinto entro la fine del 2025. Leclerc non si fida più della sua squadra, ed un altro episodio clamoroso non fa certo il suo gioco.

Leclerc, tutta la sua furia contro Xavi Marcos via radio

Al ventesimo passaggio del Gran Premio dell’Arabia Saudita, è accaduto un qualcosa di imbarazzante, che ancora una volta ha complicato e non poco la vita a Charles Leclerc. Per spiegare ciò che è accaduto, occorre fare una premesse, nella quale è compresa un pizzico di sfortuna che colpito il Cavallino.

Le due Ferrari sono state le prime a fermarsi, e la tattica ha funzionato visto che con un perfetto overcut sono riuscite a scavalcare l’Aston Martin di Lance Stroll, in crisi nel cercare di mandare in temperatura le gomme Dure appena montate. Il canadese ha poi avuto un problema tecnico, che ha portato la direzione gara a chiamare una Safety Car prima di senso, visto che la verdona del figlio di Lawrence era parcheggiata lontana dalla pista.

Questo ha permesso a chi non si era ancora fermato di attaccare la posizione delle Ferrari, come Lewis Hamilton e Max Verstappen. L’olandese ha passato sia Leclerc che Carlos Sainz, mentre il sette volte campione del mondo non è riuscito ad avere la meglio sullo spagnolo, per poi passarlo comunque alla ripartenza della gara.

Charles è stato scavalcato perché il suo ingegnere di pista, Xavi Marcos, lo ha avvertito di dover spingere per cercare di precedere la Mercedes quando ormai era troppo tardi, mandando il suo pilota su tutte le furie. Nel team radio che abbiamo postato in basso, caricato da un utente su Twitter, si sente una comunicazione molto dura.

Xavi dice infatti: “Prova a spingere dalla linea di Safety Car 1, Hamilton si è appena fermato per il pit-stop“. Il monegasco risponde molto nervosamente: “Xavi, me lo devi dire prima“. A quel punto, l’ingegnere si lascia andare ad un banale “Copy“, ed il ferrarista rincara la dose, affermando: “No, ma dai però“.

Questa comunicazione lascia intendere come il clima a Maranello sia molto teso, ed anche questo ingegnere di pista appare del tutto inadatto al lavoro che svolge, perché non è affatto la prima volta che commette una leggerezza degna di un debuttante. Per certi personaggi, la Ferrari non può essere il luogo di lavoro adatto.

Non è la prima volta che Xavi Marcos commette errori

La figura di Xavi Marcos l’abbiamo imparata a conoscere in questi anni, visto che è l’ingegnere di Charles Leclerc dall’ormai lontano 2019. Il monegasco e lo spagnolo lavorano insieme da anni, ma non è affato la prima volta che il suo tecnico commette dei gravi errori, e ciò ce lo ricordiamo bene visto quanto accaduto in due occasioni precise lo scorso anno.

SEI LA MIA NEMESI DOPO OGGI LA MIA GUERRA CONTRO XAVIER SI INTENSIFICA COME NON MAI ED EVITO GLI ALTRI 67 TEAM RADIO IN CUI LECLERC TI VOLEVA SFANCULARE OGGI pic.twitter.com/Ugfv8iWmA5 — Michele🏎🏎 (@Megheee_) March 19, 2023

A Monte-Carlo, quando il monegasco era comodamente in testa gestendo tutto alla perfezione sotto il diluvio, Marcos commise un errore nel richiamarlo ai box per due volte consecutive, a seguito anche di una tattica folle ordita da Inaki Rueda. Un errore di tempistiche si è verificato anche ad Interlagos, quando Charles venne fatto rientrare ai box per cambiare le gomme in qualifica troppo tardi. Con questo modus operandi non si va lontano a questi livelli.