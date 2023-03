Arriva una nuova Alfa Romeo Giulietta? Le immagini parlano chiaro

L’Alfa Romeo sta pensando a riportare in vita la Giulietta, ed ora vi mostreremo un render che ne ha immaginato le forme future.

Si lavora duramente in casa Alfa Romeo per aggiornare la gamma e velocizzare la transizione ecologica. Il marchio del Biscione si sta lanciando in un’avventura molto coraggiosa, che secondo i piani industriali, la porterà a far sparire dai radar il motore endotermico entro un massimo di quattro anni, prima della fine del 2027.

Parlando di Alfa Romeo, in queste settimane si stanno alimentando varie voci sul possibile ritorno della Giulietta, il cui ultimo modello è uscito dalla produzione e dai listini alla fine del 2020. Questa vettura è stata un successo, e riproporla nel futuro potrebbe essere una mossa a dir poco brillante.

Alfa Romeo, la nuova Giulietta pronta a far sognare

Uno dei modelli più azzeccati degli ultimi anni che sia stato realizzato dall’Alfa Romeo è sicuramente la Giulietta, che fu immessa sul mercato nel 2010, per poi uscire dalla produzione soltanto un decennio più tardi. Negli ultimi mesi, di rumors relativi ad un ritorno di questo modello ce ne sono stati ed anche tanti, ed ora c’è qualcuno che ha provato ad immaginarne le forme.

Stiamo parlando del render di Tommaso D’Amico, che ha caricato un video sul suo canale YouTube mettendo in mostra il suo lavoro. I materiali sono di altissima tecnologia e le forme prendono spunto dai modelli precedenti, con un nuovo quadro strumenti, per ciò che riguarda l’abitacolo, che ha aggiunto una vasta serie di optional. Il sistema di infotainment è di ultimissima generazione, e c’è il chiaro obiettivo di aumentare il comfort di bordo, sia di chi guida che dei passeggeri.

Il motore previsto dall’autore è un 2.0 turbo da 200 cavalli AT8 a benzina con trazione posteriore, ed ovviamente, la presenza del cambio automatico. I cerchi da 19 pollici potrebbero ricalcare le forme ed il design di quelli visti sul Suv Tonale, e ci saranno anche tante colorazioni nel pieno stile di ciò che l’Alfa Romeo ha proposto nel corso della sua storia.

Dobbiamo precisare che ciò che vedrete nel video postato in basso è frutto della fantasia dell’autore, e che non ci sono conferme ufficiali in merito a quanto vi abbiamo proposto. Infatti, soprattutto sul fronte motoristico, va ricordato che il marchio del Biscione ha intrapreso un percorso chiaro, ed ha l’obiettivo di elettrificare tutta la gamma non oltre il 2027.

Questo ci fa pensare che la nuova Giulietta, tra le varie versioni che andrà a mettere a disposizione del cliente, avrà almeno una versione ibrida, e che il solo motore termico non sarà disponibile. Il prezzo di base, secondo le voci che stanno circolando in questi giorni, potrebbe partire tra i 25 ed i 30 mila euro, ma dobbiamo attendere commenti ufficiali da parte della casa di Arese per avere conferme.

Alcuni parlano di un design che potrebbe avvicinarsi e di tanto a quello del sopracitato Suv Tonale, che in termini stilistici sta facendo scuola tra le Alfa di questo periodo. Infatti, in altri render che sono stati proposti di recente della nuova Giulietta, si è visto un frontale molto simile al crossover ibrido lanciato lo scorso anno, mentre in questo video le cose sono state immaginate in maniera differente in alcuni aspetti.

Tuttavia, non ci sono dubbi sul fatto che la Giulietta è uno dei modelli più attesi del momento, in una gamma che l’Alfa è pronta a cambiare del tutto. Infatti, nel 2024 arriverà il nuovo B-Suv che presenterà una versione elettrificata, e dal 2025 sono attese la Giulia ed il Suv Stelvio full electric. Il destino della Giulietta, in tal senso, non è ancora noto, ma ora potrete iniziare a farvi un’idea sulle sue ipotetiche forme.