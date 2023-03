Valentino Rossi, grande novità per lui: ci sarà da divertirsi

Si chiama VR46 Metaverse il nuovo videogioco di Valentino Rossi, che darà la possibilità di divertirsi a tanti giovani. Ecco di che si tratta.

La carriera di Valentino Rossi in MotoGP è terminata da oltre un anno, ma c’è da dire che il “Dottore” non smette di far parlare di sé. Il nove volte campione del mondo della MotoGP è sempre più attivo nel ruolo di manager con il suo Mooney VR46 Racing Team, che si appresta ad iniziare la seconda stagione in top class.

Tra poco più di un mese, sarà anche il momento di tornare in pista nel Fanatec GT World Challenge, nel quale correrà assieme agli esperti Augusto Farfus e Maxime Martin sulla BMW M4 GT3. Nel frattempo, per Valentino Rossi è arrivato il momento di lanciarsi in una nuova avventura, che sarà molto intensa ed emozionante.

Valentino Rossi, VR46 Metaverse è il suo videogioco

Per Valentino Rossi sta per iniziare una nuova stagione, nella quale dovrà ancora una volta dividersi tra il ruolo di manager del Mooney VR46 Racing Team e di pilota BMW nel Fanatec GT World Challenge, nel quale gareggia con una splendida M4 GT3 gestita dal team WRT.

In queste ultime ore, come detto, è stata presentata la squadra di MotoGP, con Marco Bezzecchi e Luca Marini come confermatissima coppia di piloti. L’unveil della livrea è stato effettuato a Tavullia, il paese del “Dottore”, dove sono arrivate anche le prime dichiarazioni della leggenda italiana ed anche tanto altro.

La VR46 è un’azienda che è in forte crescita, e che sta investendo in tanti altri settori. Uno di questi è il marketing, ma stavolta non stiamo parlando delle solite magliette o dei cappellini, perché la novità annunciata in queste ore è davvero sorprendente. Infatti, è stata ufficializzata la nascita del VR46 Metaverse e di Moto Island Official Valentino Rossi Videogame.

Moto Island è un gioco che fa parte della categoria “open world“, che porta coloro che sono all’opera a giocare tra città, campagne, e c’è da dire che l’apporto del “Dottore” potrà essere sicuramente un gran passo in avanti per Roblox, ovvero la piattaforma di giochi online su cui si articola questo capitolo.

Il “Dottore” ha commentato con entusiasmo la notizia: “Volevo da tempo creare un qualcosa di questo tipo, un’esperienza nuova per tutti coloro che amano i motori, ma anche per chi non è proprio un grande appassionato. Moto Island ha l’obiettivo di condurre questa disciplina ad alti livelli, portandoci vicino anche i giocatori più giovani che vogliono interessarsi al motorsport. Il fatto di poter interagire ed anche giocare con i miei tifosi è sempre stato un aspetto molto importante della mia carriera, ed ora sono molto contento di poterlo fare con chi gioca a Roblox. Sarà un’esperienza davvero fantastica“.

Il nove volte campione del mondo del Motomondiale potrebbe aver fatto un vero e proprio colpaccio, perché il mondo del gaming è in enorme espansione in questi ultimi tempi. Anche la F1 ha investito tanto da questo punto di vista, ed ormai è ben nota la piattaforma e-Sports, sulla quale anche le squadre vere e proprie hanno investito. Il futuro è sempre più virtuale.