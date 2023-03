F1, Ferrari già spacciata? La leggenda britannica non ha dubbi

Max Verstappen ha in mano il pallino della F1 odierna, ed anche un grande esperto inglese è sicuro di tutto ciò. Le sue parole sono pesanti.

Il mondiale di F1 attrae sempre tante celebrità in griglia, e siamo sicuri che quella di cui vi parleremo oggi sia molto apprezzata da tanti di voi. Uno dei problemi del Circus di oggi è proprio legato a questo aspetto, ovvero ad un focus che si sta spostando dalla pista al marketing, dimenticando che è sulle battaglie dirette che questo sport deve fare la differenza.

Dal 2012 ad oggi, il titolo mondiale si è giocato all’ultima gara tra due squadre diverse soltanto nel 2021, quando Max Verstappen e Lewis Hamilton, al volante di Red Bull e Mercedes, ci hanno regalato un duello da brividi. Ora, invece, il team di Milton Keynes ed il campione del mondo hanno un vantaggio enorme sugli altri, e la F1 sembra tornata ad annoiare.

Questo è un argomento che dovrà essere trattato nelle sedi opportune, perché sapere che la squadra diretta da Christian Horner passeggerà sino alla fine del 2025 non è di certo una buona notizia per gli organizzatori, così attenti al business in ogni sua forma, soprattutto oggi.

F1, Jeremy Clarkson non ha alcun dubbio su Verstappen

La F1 sembra essere tornata fin troppo prevedibile, come ai tempi del dominio della Mercedes. La Red Bull ha realizzato un vero e proprio caccia, che Max Verstappen riesce a guidare nella maniera migliore possibile. Il campione del mondo ha vita facile anche nel proprio box, perché Sergio Perez non è affatto alla sua altezza e non potrà mai seriamente entrare in competizione con lui.

A questo punto, in molti iniziano a chiedersi quanto senso possa avere seguire questa stagione, con gli ascolti che in Germania sono già crollati rispetto allo scorso anno. George Russell, alfiere della Mercedes, è arrivato a dire che sarebbe disposto a sacrificare questa stagione pur di tornare competitivo, visto che la sua freccia nera è di oltre un secondo al giro più lenta della RB19 sul passo gara.

Sulla griglia di partenza di Sakhir era presente anche un personaggio molto famoso oltremanica, vale a dire, lo storico presentatore di Top Gear, Jeremy Clarkson. Si tratta di un volto che da tanto tempo non si faceva vedere alle gare della massima formula, e che ha deciso di fare visita ai team proprio nella prima tappa della stagione 2023.

Clarkson è un pezzo di storia della TV e del motorsport britannico, ed è sicuramente uno che ha un certo fiuto in merito. Prima della partenza della tappa in Bahrain, l’esperot è stato intervistato dalla stampa, spiegando il motivo per il quale non si presentava da anni ad un evento in pista, passando poi a dei pronostici piuttosto scontati.

Ecco le sue parole: “Questa del Bahrain è la prima gara di F1 a cui mi sono recato da anni, è stato uno sport molto esasperante per tanti anni, ma ora le cose sono migliorate perché i piloti si possono seguire in maniera migliore grazie alla nuova aerodinamica. Chi tifo? Questo non è uno sport che è come il calcio, in cui hai una squadra preferita, ma è chiaro che ci sono molte belle macchine in pista. Mi sono sempre piaciute le Alfa Romeo, l’Alpine è una squadra che ha la fabbrica vicino a casa mia, ad Enstone, ma sono anche amico di alcuni della Red Bull“.

L’intervista a Clarkson è stata fatta pochi minuti prima della partenza, per cui, gli è estato chiesto chi sarebbe potuto essere il vincitore del GP del Bahrain: “Chi penso che vincerà la gara? Beh, non ho dubbi sul fatto che davanti a tutti ci finirà Verstappen, è stato troppo superiore sia in qualifica che in qualifica ed anche nei test, sulle simulazioni di passo gara. Il punto è chi arriverà secondo, cercando di piazzarsi più vicino possibile a lui che di sicuro sarà davanti a tutti“.