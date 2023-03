Un’auto in condizioni terribili viene resuscitata: il prezzo è pazzesco

La vostra auto è un bene da proteggere, ma in questo caso la sporcizia aveva raggiunto livelli fuori dal comune. Ecco il car wash.

Quello che vedrete oggi, e di questo siamo abbastanza sicuri, non vi era mai capitato, e vede protagonista una sfortunata auto che nel corso degli anni è stata ridotta ad un vero e proprio catorcio. Ciò che sappiamo è che si tratta di una Peugeot di parecchi anni fa, come si può notare dal logo della casa del Leone posto sul volante.

Spesso vi abbiamo proposto delle splendide immagini in cui venivano lavate e lucidate delle supercar, che però non hanno mai raggiunto delle condizioni così degradanti come quelle che vi proporremo tra poco. Ridurre un’auto di proprietà in questa maniera è davvero vergognoso, ma c’è chi ci è realmente riuscito.

La protagonista, come detto, è una Peugeot, e dal video si capisce che la proprietaria è donna, che dopo non aver mai lavato la vettura ha deciso di portarla a farle dare una rinfrescata, con gli autori delle riprese che si sono ritrovati davanti uno scenario apocalittico, un qualcosa che non gli era mai capitato prima.

Siamo sicuri che voi stessi rimarrete senza parole, e speriamo che ciò che vi racconteremo vi sia da lezione, augurandoci che voi possiate trattare nel modo migliore la vostra macchina, che si tratti di una supercar o di una piccola utilitaria, che comunque merita tutto il rispetto.

Auto, quello che accade è davvero assurdo

Un’auto non può essere trattata nel modo in cui la proprietaria di questa Peugeot ha ridotto la sua, perché altrimenti si rischia davvero di doverla buttare. Tuttavia, presentare una vettura del genere presso un luogo addetto al lavaggio può esporre a prezzi davvero esorbitanti, in quanto, per riportarla in condizioni decenti, c’era bisogno di un lavoro molto molto complicato e faticoso, che è costata anche la sostituzione di alcuni componenti.

Nel video viene inquadrato nel dettaglio l’interno della vettura, dove si annidava un qualcosa di davvero difficile da commentare. Prima di tutto, il protagonista del video fa notare i peli di cane sparsi in ogni singolo lato della vettura, mentre viene inquadrato anche un aspirato posto sotto i sedili, che ovviamente non era mai stato usato.

L’oggetto viene sfruttato per risucchiare tutti i mozziconi delle sigarette lasciati al suo interno, ed è quella la cosa che più può impressionare coloro che guardano il video. Non è esagerato affermare che, all’interno del veicolo, vi erano migliaia e migliaia di mozziconi di sigaretta, ed immaginiamo anche il terribile odore che poteva esserci all’interno di quel veicoli.

I sedili sono stati smontati del tutto per essere puliti e passare dappertutto, nel tentativo di togliere anche la sporcizia più ostinata. In seguito, viene scoperto che l’auto non era mai stata lavata. Sotto i sedili c’era erba, sassi, di tutto e di più, un qualcosa che non si era davvero mai vista e che anche a dei professionisti del mestiere come i protagonisti del video non era mai capitato di lavorare.

In seguito, viene mostrata la fine del lavoro, con i sedili che sono stati totalmente sostituiti, visto che erano ricchi di buchi. Anche i pannelli delle porte sono stati cambiati, perché erano arrivati al limite e si stavano staccando dalla vettura. Proprio per questo motivo, il conto è stato davvero salatissimo, pari a qualcosa come 700 euro.

Ovviamente, il lavoro è stato durissimo, e c’è da dire che la sostituzione dei sedili e dei pannelli delle porte non poteva essere rimandata. Infatti, come potrete vedere, i buchi che si erano creati e tutta quella sporcizia l’avevano ridotti ad un ammasso di polvere bucherellata, perché le sigarette avevano avuto questo effetto sulla tappezzeria.

Se tenete alla vostra vettura, pensateci bene prima di ridurla in questa maniera, perché è davvero brutto dover poi sborsare una cifra così elevata, soprattutto di questi tempi, per quello che sarebbe dovuto essere un semplice autolavaggio. Vi consigliamo la visione del video, perché ciò che accade è davvero clamoroso.