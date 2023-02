Un’Audi R8 è inguardabile: ecco cose le fanno subito dopo

L’Audi R8 è una supercar eccezionale sia in termini di bellezza che di prestazioni. Ecco come è cambiata dopo un accurato car wash.

Quando parliamo di supercar ci vengono subito alla mente dei marchi gloriosi come la Ferrari o la Lamborghini, entrambi orgogli italiani che si occupano solo ed esclusivamente della produzione di auto di questo tipo. Tuttavia, sappiate che anche l’Audi ha realizzato un proprio capolavoro, che corrisponde al nome di R8.

Prima di parlarvene, sappiate che questo nome non è stato utilizzato per la prima volta dalla casa di Ingolstadt sulla propria supercar. La R8 era infatti la vettura che dominò la 24 ore di Le Mans nei primi anni Duemila, imponendosi con il team ufficiale dal 2000 al 2002, per poi ripetersi nel 2004 con il Navi Team Goh, squadra giapponese, e con il Champion Racing, team americano.

La R8 Sport, ovvero quella che dominò la maratona francese, siglò anche un record, essendo la prima vettura spinta da un motore benzina ad iniezione diretta a trionfare a Le Mans, facendolo nel 2001 con il nostro Emanuele Pirro, Tom Kristensen e Frank Biela, tre titani delle corse di durata.

Per quanto riguarda la R8 stradale, invece, le sue forme vennero annunciate da un concept che venne lanciato nel 2003, chiamato Le Mans Quattro. Le forme della carrozzeria erano praticamente identiche a quelle della R8 poi presentata nel 2007, destando sin da subito la grande curiosità dei fan.

La prima versione fu lanciata con un motore V8 benzina da 4.2, realizzata sulla base della Lamborghini Gallardo. Aveva la stessa trazione integrale del siluro di Sant’Agata Bolognese, e ne vennero prodotte ben 26.037 dal 2007 al 2015, per un successo che fu davvero clamoroso.

Nel corso del tempo, anche durante la prima serie, venne aggiunta la versione V10 5.2, che fu poi portata anche in pista con il modello GT3. L’Audi ottenne tanti successi con questo gioiello, sbancando gare come la 24 ore del Nurburgring, di Spa-Francorchamps e togliendosi tante altre soddisfazioni.

La R8 ha poi subito una prima evoluzione importante a livello di design nel 2015, per poi essere nuovamente oggetto di restyling nel 2019. Purtroppo per i fan, c’è una brutta notizia che riguarda la R8 del futuro, soprattutto per i puristi del motore a scoppio. Negli ultimi mesi è stata infatti annunciata la fine della produzione della R8 a motore termico, e la prossima versione, che dovrebbe arrivare nel 2025, sarà full electric.

Si tratta di un qualcosa che difficilmente in molti capiranno, ma la realtà è che anche il settore delle supercar sta virando verso l’elettrico. Anche in casa Ferrari si mormora di una prima EV attorno al 2025, mentre per la Lamborghini si parla del 2028. Nel frattempo, godiamoci queste splendide immagini che ritraggono una R8 in fase di lavaggio.

Audi, ecco come lavare con cura la vostra R8

Chi è un fortunato proprietario di una supercar, saprà benissimo che queste vetture vanno trattate con i guanti bianchi per evitare che si danneggino, soprattutto a livello di carrozzeria. Per chi è talmente ricco e fortunato da potersi permettere un’Audi R8, sappiate che qui c’è un video che fa al caso vostro.

Le immagini vi sono fornite dal canale YouTube “Vermijl Car Detail“, e sono illustrate tutte le varie fasi di pulizia svolte da un gruppo di esperti. Sappiate che è possibile dare una pulita al motore, alle vostre gomme comprese dei cerchi, agli interni in tutti gli angoli dove si annida lo sporco ed ovviamente anche agli esterni. Si tratta di un trattamento che è davvero favoloso, anche se non costa poi così poco.

L’Audi alla fine delle operazioni è ritornata come nuova, e per i proprietari è questo ciò che conta. Come spesso accade, ci teniamo a non darvi troppe anticipazioni in merito ed a farvi vedere come si è intervenuti su questa strepitosa opera d’arte dal colore rosso. Il confronto tra prima e dopo è davvero evidente, e sappiate che tutti possono avere un trattamento simile a questo.