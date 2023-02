La Ferrari F40 viene tirata a lucido: le immagini sono da brividi

La Ferrari F40 è una delle più iconiche della storia della Rossa. Nelle immagini che vi mostreremo, vedrete un trattamento speciale per lei.

Una delle Ferrari più iconiche della storia è sicuramente la F40, alla quale è legata anche una storia molto romantica e dalla quale i tifosi non possono distaccarsi facilmente. Infatti, si tratta dell’ultima vettura di Maranello nata con il Drake ancora in vita, dal momento che venne prodotta a partire dal 1987, ed il grande Enzo scomparve il 14 agosto del 1988, all’età di novant’anni.

La F40 venne costruita sulla base della 288 GTO, con la sua strepitosa carrozzeria che fu disegnata da Pininfarina sotto la guida di Nicola Materazzi. Il numero 40 nella sigla sta a significare la celebrazione del quarantesimo anniversario dalla nascita della casa di Maranello, visto che esattamente quattro decenni prima, nel 1947, venne al mondo la prima vettura del costruttore modenese, la 125 S.

La F40 è la prima supercar di Maranello ad essere stata realizzata con materiali compositi, ovvero il kevlar per il suo telaio, le fibre di vento per la carrozzeria, ed anche il plexiglass per i finestrini. All’epoca della sua nascita, divenne l’auto stradale più veloce di tutte, toccando la velocità massima di 324 km/h.

Considerando che stiamo parlando del 1987, si tratta di una prestazione davvero eccezionale, anche se poi ovviamente è stata largamente battuta in seguito. Si è trattato anche dell’ultima Ferrari spinta da un motore turbo, prima che nel 2014 arrivasse la California T. Questa tipologia di propulsore è ora molto in voga, visto che la 488 GTB, la F8 Tributo e la 296 GTB da poco uscite sono tutte sovralimentate.

In particolare, il propulsore che spingeva la F40 era un V8 da ben 478 cavalli a 7000 giri/min, con coppia massima di 577 Nm. Insomma, stiamo parlando di una vera e propria astronave che ha segnato un’epoca, e che qualche anno dopo troverà la sua erede nella F50, che come potrete capire dalla sigla celebrò il cinquantesimo anniversario del Cavallino, anche se non ebbe lo stesso successo mediatico della F40.

La stessa F40 è un vero e proprio capolavoro, e spesso se ne sente parlare per alcune aste, in cui viene venduta a cifre che sfondano senza alcun problema il milione di euro. Ad oggi, ovviamente, non è possibile acquistarla nuova, per cui la si può trovare solo ad alcune aste o in occasioni particolari, ma la spesa è sempre molto alta.

La F40 è salita alla ribalta nelle ultime settimane perché Toto Wolff, il team principal della Mercedes F1, ha messo in vendita il proprio esemplare, che ha detenuto per tanti anni e che ora ha assunto un valore enorme, dimostrando ancora una volta il suo grande senso per gli affari.

Gioielli come la F40 vanno mantenuti con cura per evitare che possano cedere all’avanzare del tempo, e nelle prossime righe vi faremo vedere come va trattato un capolavoro di questo tipo, la cui produzione si fermò nel 1998, ben un quarto di secolo fa ormai. Siamo sicuri che queste immagini rapiranno la vostra attenzione per la loro unicità.

Ferrari, ecco come tenere al meglio la vostra F40

La Ferrari F40 fa parte delle auto più belle ed iconiche della storia, non soltanto di quella di Maranello. Nel video postato in basso, un fortunato proprietario ha deciso di farla trattare da un team di esperti, che l’hanno sistemata, lavata e lucidata, per poi caricare il video sul loro canale YouTube “I AM Detailing“.

Il gioiello di Maranello viene rialzata per essere controllata, per poi avviare tutte le procedure di restauro e pulizia, in ogni minimo suo particolare. La cura di ogni singolo bullone è davvero maniacale, ma non potrebbe essere altrimenti visto il valore inestimabile di questo capolavoro d’ingegneria.

La Ferrari in questione è stata fortunata a trovare un proprietario che se ne prendesse cura, il quale ha scelto il meglio per poter conservare al meglio la sua F40. Le immagini meritano davvero di essere guardate, e chi avesse intenzione di fare un trattamento simile può rivolgersi ai protagonisti del video.