Marquez, la rincorsa riparte da Jerez: tra dubbi fisici e fiducia Ducati

Dopo lo stop, Marquez cerca risposte a Jerez: il braccio preoccupa, ma Ducati crede nel talento e nella sua voglia di tornare al top. Dopo tre settimane di pausa, la MotoGP torna sotto i riflettori e uno dei temi più caldi riguarda inevitabilmente Marc Marquez e il suo stato di forma. Il pilota spagnolo è ancora alle prese con le conseguenze dell’infortunio rimediato a Mandalika lo scorso anno, e le sensazioni non sono ancora del tutto rassicuranti. A far emergere qualche preoccupazione è stato lo stesso otto volte campione del mondo, che dopo il complicato weekend di Austin ha ammesso di non avere ancora la forza necessaria nel braccio destro per essere incisivo soprattutto nelle prime fasi di gara. Un limite non da poco, considerando quanto sia fondamentale l’esplosività in MotoGP. Con il ritorno in pista ormai imminente, l’attenzione si sposta tutta su Jerez: sarà il banco di prova ideale per capire se il periodo di riposo è servito davvero a colmare il gap fisico e permettere a Marquez di sfruttare al massimo il potenziale della sua Ducati, in un avvio di stagione reso ancora più complicato da un’Aprilia fin qui perfetta, capace di vincere tre gare su tre. Le condizioni di Marquez: tra recupero e incognite Il vero interrogativo resta legato alla condizione fisica dello spagnolo. Il braccio destro, ancora lontano dalla piena efficienza, rappresenta un ostacolo concreto nel ritorno ai livelli che lo hanno reso uno dei piloti più dominanti della storia recente. Il periodo di inattività invernale, causato dall’incidente, ha inevitabilmente limitato il lavoro in pista e le possibilità di adattamento alla nuova moto. Un fattore che ha inciso anche sull’avvio di stagione, dove Marquez non è ancora riuscito a esprimere tutto il suo potenziale. Jerez, in questo senso, diventa un crocevia importante: non solo per il risultato, ma soprattutto per valutare segnali concreti di crescita fisica e competitiva. Ducati crede in lui: le parole di Domenicali Nonostante le difficoltà, in casa Ducati la fiducia nei confronti di Marquez resta intatta. L’amministratore delegato Claudio Domenicali ha voluto rassicurare l’ambiente, sottolineando come tutti i piloti stiano lavorando duramente per arrivare pronti al prossimo appuntamento. “Si stanno allenando tutti e penso che li vedremo in forma a Jerez”, ha spiegato, lasciando intendere che il vero verdetto arriverà solo in pista, a partire dalle qualifiche del sabato. Domenicali ha poi ribadito la grande stima nei confronti dello spagnolo, evidenziando come talento e determinazione restino le sue armi principali: nonostante non sia ancora al 100%, Marquez ha tutte le carte in regola per tornare protagonista. In un contesto competitivo sempre più serrato, con un’Aprilia in stato di grazia, la Ducati sa di poter contare su un campione capace di fare la differenza. Ma ora, più che mai, sarà la pista a parlare.