Ferrari, furto clamoroso: hanno fatto un danno folle

Da una concessionaria sono sparite quattro Ferrari magnifiche. La polizia sta cercando di rintracciare i ladri che negli Stati Uniti hanno compiuto il colpo.

Nemmeno fossimo in un remake di “Fuori in 60 secondi”, dei ladri sono riusciti a compiere un furto con grande destrezza in una concessionaria degli Stati Uniti. Le Rosse sono l’oggetto del desiderio di milioni appassionati nel mondo, ma anche di milioni di ladri.

Il valore delle Ferrari è elevatissimo, specialmente gli ultimi modelli hanno raggiunto prezzi esorbitanti. Pensate che una SF90 Stradale con i giusti optional può arrivare, tranquillamente, a superare il mezzo milione, ma anche la Purosangue parte da una cifra di 390.000 euro. Vetture che fanno gola ad esperti ladri che hanno deciso di provare il colpaccio a New York. Le quattro vetture con lo stemma del Cavallino sono sparite nel Centro Assistenza del concessionario della Ferrari di Long Island.

In malviventi hanno studiato il furto nei minimi dettagli. Dalle prime immagini delle telecamere dello show-room è emerso che tre ladri si sono intrufolati lo scorso 25 febbraio nella complesso, riuscendo ad acquisire subito le chiavi dei modelli della casa italiana. In questi casi potrebbe esserci stata una talpa che ha informato la banda sul dove trovare il mazzo di chiavi per accendere i veicoli e scappare via con 4 supercar. Torna la Ferrari Testarossa? Clamorosa rivisitazione moderna.

Ferrari, il colpo dell’anno

In puro stile Hollywood i rapinatori hanno distrutto le porte a vetri dello show-room. A quel punto hanno preso le chiavi e si sono allontanati a bordo delle auto. Il bottino sarà stato da capogiro. In questi frangenti si punta sempre al meglio del meglio. In caso di SF90 la cifra potrebbe superare i due milioni di euro, ma minimo il valore complessivo avrà toccato il milione. Sono state sottratte due coupé e due spider, ma gli inquirenti non hanno rilasciato informazioni sui modelli specifici. Da 0 a 100 km/h: ecco le 10 supercar più scattanti al mondo.

I poliziotti dovranno impegnarsi a ritrovare le auto prima che vengano vendute su un mercato parallelo. Per ora non vi sono state novità né arresti, ma l’invito è a contattare i Nassau County Crime Stoppers in caso di informazioni. Non è la prima volta che a Long Island avvengono furti. Del resto basta sapere dove sono le chiavi in un centro assistenza per mettere le mani su bolidi dallo smisurato valore commerciale.